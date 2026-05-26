SVE JE DOGOVORENO

Bivši hajdukovac napustio Lazio i potpisao za novog prvoligaša

Toma Bašić, bivši veznjak Hajduka u sezoni je odigrao 26 utakmica, od čega je većina došla u drugoj polovici sezone. Zabio je dva gola i dodao tri asistencije

Toma Bašić karijeru nastavlja u Veneziji. Hrvatski veznjak potpisao je ugovor s talijanskim klubom nakon što je posljednjih sati odradio liječničke preglede i završio svu potrebnu papirologiju, javlja Gianluca Di Marzio.

Bašić je u Veneziju stigao u nedjelju navečer, a u ponedjeljak je u društvu svog agenta prošao liječnički pregled. Nakon toga ostao je još samo potpis, koji je sada i službeno stavljen na ugovor. Hrvatski nogometaš u Veneziju dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Lazijem, pa talijanski klub za njega neće platiti odštetu.

Bašić je potpisao trogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Ta se opcija aktivira ako Venezia u sljedećoj sezoni izbori ostanak u Serie A, čime bi hrvatski veznjak mogao ostati u klubu do ljeta 2030. godine.

Za Veneziju je ovo prvo pojačanje ljetnog prijelaznog roka, a klub se sada okreće napadu. Prema talijanskim izvorima, velika želja ostaje njemački napadač Niclas Füllkrug, koji se nakon posudbe u Milanu vraća u West Ham. Venezia ga želi dovesti, ali prvo mora pričekati rasplet njegove situacije s engleskim klubom.

Bašić je ove sezone procvjetao u Laziju. Nakon što je dugo bio zakovan za klupu, financijska situacija i problemi s ozljedama prisilili su Maurizija Sarrija da pruži priliku hrvatskom veznjaku, koji nije razočarao. Iako se godinu dana ranije govorilo kako će zbog nedostatka minutaže sigurno napustiti klub, ostao je i u konačnici se izborio za neizostavno mjesto u početnoj postavi. U sezoni je odigrao 26 utakmica, od čega je većina došla u drugoj polovici sezone. Zabio je dva gola i dodao tri asistencije.

