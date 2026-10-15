Obavijesti

Sport

Komentari 1
JOSIPOV PREPOROD

Bivši igrač Hajduka i Dinama u Njemačkoj igra u formi života. Gleda li ga i izbornik Bilić?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Bivši igrač Hajduka i Dinama u Njemačkoj igra u formi života. Gleda li ga i izbornik Bilić?
Foto: Swen Pförtner/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Josip Brekalo od siječnja ove godine nosi dres Hertthe, a u novoj sezoni igra u formi života. Zabio je četiri gola i pet puta asistirao u sedam utakmica

Admiral

Od najranijih dana bio je programiran da postane nova nogometna zvijezda, a očekivanja su pogotovo "eksplodirala" kad ga je Wolfsburg kao 18-godišnjaka kupio od Dinama za deset milijuna eura. Kao supertalent, koji je odskakao od ostalih, bilo je pitanje trenutka kad će postati nositelj "vatrenih", za koje je debitirao u studenom 2018. godine protiv Španjolske. Ipak, karijera Josipa Brekala (28) nije dotaknula visine kakve su mu mnogi prognozirali.

Danas je član njemačkog drugoligaša Herthe, ali opet uživa u nogometu. Stekao je mir, dobio povjerenje i pronašao ulogu u momčadi, za čim je vapio nakon mnogobrojnih putešestvija u Wolfsburgu, Stuttgartu, Fiorentini, Torinu, Kasimpasi, Hajduku i Oviedu, a to je rezultiralo životnom formom.

VfL Osnabrück vs. Hertha BSC
Foto: Friso Gentsch/DPA

Postao je kapetan i vođa berlinskog velikana, koji se nakon sedam kola nalazi na vrhu ljestvice sa stopostotnim učinkom. A naš nogometaš igra senzacionalno, zabio je četiri gola i ima pet asistencija te trenutačno uvjerljivo drži status najboljeg igrača lige s ocjenom 7,83 na Sofascoreu.

U razgovoru za Kicker otkrio je kako mu je razdoblje u Wolfsburgu kod Nike Kovača bilo najteže u karijeri.

- Zbog toga sam izgubio mjesto u reprezentaciji i propustio Svjetsko prvenstvo u Katru. Bio je to težak udarac. Sve me to činilo još nestrpljivijim. Tad sam donosio i pogrešne odluke.

Football 2. Bundesliga [Bundesliga] [second division] VfL Bochum - Hertha Berlin Berlin 0-1
Foto: Malte Ossowski/Sven Simon

U Herthi se konačno skrasio i osjetio da je dio obitelji.

- Odmah sam osjetio da je to prava stvar i već sam sljedećeg dana rekao Peteru Görlichu, direktoru kluba: “Hertha i ja savršeno odgovaramo jedno drugome. Herthi nije mjesto u drugoj ligi. A vjerojatno ni meni”. Plan je da zajedno nešto ostvarimo. Zasad to izgleda jako dobro, čini se da mi kao nogometašu Njemačka najbolje odgovara.

Za hrvatsku reprezentaciju zabio je četiri gola u 35 utakmica, a posljednji put dres "vatrenih" odjenuo je prije tri godine protiv Walesa. I dalje sanja povratak u hrvatski dres, a ćinjenica je i da ubojito krilo poput njega kronično nedostaje našoj nacionalnoj vrsti. Je li Josipova čudesna forma rješenje za naše probleme?

- Radim svoj posao na terenu, o ostalom odlučuju drugi. Naravno da želite igrati za svoju zemlju, ali u karijeri sam često postajao nestrpljiv upravo zbog reprezentacije. Usredotočen sam na Herthu, a što dođe - dođe. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama
UŽIVO Huliganski kaos u Splitu: Veliki sukob na Rivi! Javili se Nizozemci: 'Ovdje si bez šanse'
PRIJE UTAKMICE HAJDUK - AJAX

UŽIVO Huliganski kaos u Splitu: Veliki sukob na Rivi! Javili se Nizozemci: 'Ovdje si bez šanse'

Noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa dogodio se veliki sukob na splitskoj rivi u kojem je 150 torcidaša napalo Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
HMMM...

FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

Talijanski studio VG13 Architects objavio je nove fotografije i detalje koji bi trebali krasiti novi stadion na Maksimiru. Podsjetimo, pobjednički rad izazvao je žestoku reakciju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026