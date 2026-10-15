Bivši igrač Hajduka i Dinama u Njemačkoj igra u formi života. Gleda li ga i izbornik Bilić?

Od najranijih dana bio je programiran da postane nova nogometna zvijezda, a očekivanja su pogotovo "eksplodirala" kad ga je Wolfsburg kao 18-godišnjaka kupio od Dinama za deset milijuna eura. Kao supertalent, koji je odskakao od ostalih, bilo je pitanje trenutka kad će postati nositelj "vatrenih", za koje je debitirao u studenom 2018. godine protiv Španjolske. Ipak, karijera Josipa Brekala (28) nije dotaknula visine kakve su mu mnogi prognozirali.

Danas je član njemačkog drugoligaša Herthe, ali opet uživa u nogometu. Stekao je mir, dobio povjerenje i pronašao ulogu u momčadi, za čim je vapio nakon mnogobrojnih putešestvija u Wolfsburgu, Stuttgartu, Fiorentini, Torinu, Kasimpasi, Hajduku i Oviedu, a to je rezultiralo životnom formom.

Foto: Friso Gentsch/DPA

Postao je kapetan i vođa berlinskog velikana, koji se nakon sedam kola nalazi na vrhu ljestvice sa stopostotnim učinkom. A naš nogometaš igra senzacionalno, zabio je četiri gola i ima pet asistencija te trenutačno uvjerljivo drži status najboljeg igrača lige s ocjenom 7,83 na Sofascoreu.

U razgovoru za Kicker otkrio je kako mu je razdoblje u Wolfsburgu kod Nike Kovača bilo najteže u karijeri.

- Zbog toga sam izgubio mjesto u reprezentaciji i propustio Svjetsko prvenstvo u Katru. Bio je to težak udarac. Sve me to činilo još nestrpljivijim. Tad sam donosio i pogrešne odluke.

Foto: Malte Ossowski/Sven Simon

U Herthi se konačno skrasio i osjetio da je dio obitelji.

- Odmah sam osjetio da je to prava stvar i već sam sljedećeg dana rekao Peteru Görlichu, direktoru kluba: “Hertha i ja savršeno odgovaramo jedno drugome. Herthi nije mjesto u drugoj ligi. A vjerojatno ni meni”. Plan je da zajedno nešto ostvarimo. Zasad to izgleda jako dobro, čini se da mi kao nogometašu Njemačka najbolje odgovara.

Za hrvatsku reprezentaciju zabio je četiri gola u 35 utakmica, a posljednji put dres "vatrenih" odjenuo je prije tri godine protiv Walesa. I dalje sanja povratak u hrvatski dres, a ćinjenica je i da ubojito krilo poput njega kronično nedostaje našoj nacionalnoj vrsti. Je li Josipova čudesna forma rješenje za naše probleme?

- Radim svoj posao na terenu, o ostalom odlučuju drugi. Naravno da želite igrati za svoju zemlju, ali u karijeri sam često postajao nestrpljiv upravo zbog reprezentacije. Usredotočen sam na Herthu, a što dođe - dođe.