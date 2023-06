Bivši igrač Hajduka iz afere 'pršut' ostavio suprugu jer nije htjela promijeniti religiju...

Steliano Filip je u Hajduk došao u siječnju 2018. godine sa statusom rumunjskog reprezentativca od kojeg se puno očekivalo. Za njega su platili odštetu od 500 tisuća eura, no češće ste ga mogli vidjeti s čašicom u ruci u splitskom noćnom životu nego na terenu.

Hajduk ga je obilato plaćao, a on je itekako uživao u ponudi splitske gastronomije pa je i skupio nekoliko kilograma viška, a navijači ga najviše pamte po aferi 'pršut' kada je sa tadašnjim suigračima iz Hajduka, Stipom Vučurom i Andreom Fomitschowom, lijepio pršut na čelo, uživao u čarima crnog vina, pušio cigarete i igrao poker.

Foto: Miranda Cikoticj/PIXSELL

Bila je to kap koja je prelila čašu i trenutak koji je razriješio sudbinu ovog trojca u Hajduku, a Rumunj je otišao u veljači 2019. godine nakon odigranih 11 utakmiica. Vratio se u svoju domovinu, igrao i u Grčkoj, bio je pola godine bez kluba, a sada je član mađarskog prvoligaša Mezokovesda. Tijekom cijele karijere pozornost više privlači njegov privatni život i ponašanje van terena nego izvedbe na travnjaku.

Filip se prije dvije godine rastao od supruge Biance Marine jer ona nije htjela promijeniti religiju. On je tada prešao na pentekostalizam, pokušao je nagovoriti suprugu da i ona krene njegovim koracima, ali ona ga je odbila, a on joj je predao papire za razvod. Pomalo bizaran razlog, ali to je nešto preko čega očito nije mogao prijeći.

- Nismo se pronašli, prije svega u vjeri. To je bila prva prepreka između nas. Probala sam, ali nisam mogla. Dobro mi je tako kako je sad, pravoslavka sam. I ja sam pokušavala ići u tom smjeru, ali se nisam snašla - rekla je Bianca Marina jednom prilikom.

Nije previše patio. Obnovio je vezu s bivšom djevojkom Fivianom Brinze s kojom je u ožujku i stao pred oltar.