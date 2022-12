Bivši igrač Reala stigao je u Split: Nosit će isti broj kao idol

Boris Tišma (20) slovi kao jedan od najvećih hrvatskih košarkaških talenata. S 13 godina otišao je u veliki Real Madrid, prije četiri godine s U-16 reprezentacijom osvojio je europsko zlato zajedno s Ivanom Perasovićem i Rokom Prkačinom pa i uvršten u najbolju momčad prvenstva. Tada je svima postalo jasno kakve dijamante Hrvatska ima.

U Realu je gotovo nemoguće dobiti šansu kao mladi igrač, jedino ako ste Luka Dončić, pa je Tišma afirmaciju tražio na posudbi u Real Betisu. Prije godinu dana trajno je preselio u Studentski centar koji se ne libi dati šansu košarkaškim draguljima. No, hrvatskom baš i nije dao. Boris je ove sezone odigrao tek pet utakmica u ABA ligi uz prosjek od dva koša po utakmici. Stagnirao je, nije imalo smisla sjediti na klupi pa je napustio Crnu Goru i preselio u Split!

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Karijeru će tako nastaviti na kultnim Gripama gdje je prve korake veličanstvene karijere napravio legendarni Toni Kukoč, koji je i njegov uzor, a mnogi ih i uspoređuju. Uzeo je njegovu sedmicu, čime je odmah jasno dao do znanja što se može očekivati od njega. No, stavio je i sam sebi veliko breme na leđa. Split je dobio u ruke velikog talenta kojeg treba izbrusiti i usmjeriti na pravi put, a Tišma priliku da se konačne dokaže pod svjetlima reflektora. Ugovor je potpisao do 2025. godine.

- Presretan sam što dolazim u Split, spreman sam na veliki rad i odricanja, stižem sa željom za velikim stvarima. Još kad se otvorila mogućnost da odjenem dres s brojem 7... Nosio ga je moj idol iz djetinjstva Toni Kukoč, sada ću ja igrati sa žutom sedmicom. Znam da je to velika odgovornost, ali želim je preuzeti. Da, imam doma stari Kukočev dres Jugoplastike i evo me sada na Gripama - rekao je 205 centimetara visoki Tišma.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Tišma je stagnirao u posljednjih godinu dana, nije napravio značajniji iskorak, ali ne smije se zaboraviti da mu je tek 20 godina. Nije bez razloga bio u velikom Realu, samo treba znati kako ga izbrusiti. I nije kasno, ni blizu, da dosegne visine koje su mu se prognozirale.

A jedan koji je to propustio je Nik Slavica. Nekad veliki talent, kojeg najviše pamtimo po znamenitoj blokadi Jaysonu Tatumu, neko vrijeme bio je daleko od košarke, bilo je pitanje hoće li uopće nastaviti karijeru, no nije mogao bez lopte. Potpisao je za Bosco do kraja sezone.

