Bivši igrač 'redsa': Zvezdaši su poluamateri i vodoinstalateri...

Nije baš neka konstatacija za započeti bilo koji tekst, ali istina je: u poplavi medija danas skoro pa svatko može upasti u ulogu novinara ili stručnog komentatora. I ne samo u opskurnijim, manje poznatim nego i svjetski poznatim medijima.

I naravno, baš takvi, neinformirani i nesvjesni svog neznanja, najčešće su najglasniji, najželjniji dokazivanja.

Svježi primjer je Stephen Warnock, nekad igrač Liverpoola, Blackburna, Leedsa... Danas je analitičar tj. stručni komentator britanskog medijskog giganta, Sky Sporta.

Čovjek 37 godina, u bivšem poslu sigurno se susreo sa plasiranjem neprovjerenih informacija, ali to ga nije spriječilo da u specijalnoj emisiji praćenja ždrijeba Lige prvaka servira provjerenu glupost, analizirajući skupinu Beograđana s Bayernom, Olympiacosom i Tottenhamom:

Here you go: Warnock claiming Red Star, one of Eastern Europe’s biggest clubs, are part-timers with plumbers playing for them. pic.twitter.com/rlRLBHAWaa