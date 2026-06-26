Bivši izbornik Gane za 24sata: 'Nemojte upasti u zamku. Daliću sam otkrio važne detalje...'

Gana je u Portugalcu Carlosu Queirozu dobila trenera koji radi razliku, zahvaljujući njemu pobijedili su Panamu, zahvaljujući njemu remizirali su s Englezima, a na koncu, zahvaljujući njemu ni Hrvatskoj neće biti lako, kaže nam nekadašnji izbornik Gane, srpski stručnjak Milovan Rajevac (72), koji je ovu afričku reprezentaciju odveo na Svjetsko prvenstvo 2010. godine, gdje ih je u četvrtfinalu izbacio Urugvaj nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca. Srpski trener u dva je mandata vodio "Crne zvijezde" i jako ih dobro poznaje.