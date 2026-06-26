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Foto: Privatna arhiva/DAVID BUTLER II/REUTERS
MILOVAN RAJEVAC PLUS+

Bivši izbornik Gane za 24sata: 'Nemojte upasti u zamku. Daliću sam otkrio važne detalje...'

Piše Iz Philadelphije: Tomislav Gabelić,

Srpski stručnjak Milovan Rajevac u dva je navrata vodio reprezentaciju Gane: ‘Engleze su napravili smiješnima, a i protiv Hrvatske će igrati apsolutno isto'

Gana je u Portugalcu Carlosu Queirozu dobila trenera koji radi razliku, zahvaljujući njemu pobijedili su Panamu, zahvaljujući njemu remizirali su s Englezima, a na koncu, zahvaljujući njemu ni Hrvatskoj neće biti lako, kaže nam nekadašnji izbornik Gane, srpski stručnjak Milovan Rajevac (72), koji je ovu afričku reprezentaciju odveo na Svjetsko prvenstvo 2010. godine, gdje ih je u četvrtfinalu izbacio Urugvaj nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca. Srpski trener u dva je mandata vodio "Crne zvijezde" i jako ih dobro poznaje.

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