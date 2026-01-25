Bivši izbornik: Na time-outu ne čujem suvisle trenerske savjete kako razbiti našu 5-1 obranu

Sad smo opet pravi optimisti. Tako to ide s Hrvatskom jer sredine nema. Pobijedili smo najtežeg protivnika među četiri u drugom krugu, dobili smo reakciju na terenu i glava je opet čvrsto gore, kako treba biti kod svjetskih viceprvaka. Najbolja vijest dan nakon Islanda glasi da će gležanj kapetana Ivana Martinovića biti u redu, možda ne savršen odmah za Švicarsku, ali kako se činilo da bi moglo biti, vijesti su odlične.

