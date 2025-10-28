Bivši izbornik proživio je pravu dramu: 'Bio sam blizu smrti'

Proslavljeni hrvatski rukometaš i bivši izbornik reprezentacije Goran Perkovac, koji već 36 godina živi u Švicarskoj, prvi je put progovorio o teškoj životnoj situaciji koja ga je zadesila početkom ove godine. Naime, Perkovac je doživio puknuće aneurizme, što ga je dovelo u životnu opasnost.

- Početkom godine pukla mi je aneurizma. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sam. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro, ispričao je Perkovac za Net.hr.

Koeln: Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Njemačke, Kuzmanović igrač utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što je u veljači 2024. razriješen dužnosti izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, Perkovac je preuzeo klupu Iraka, no borba za život pokazala se kao daleko veći izazov.

- Dobro sam, hvala na pitanju. Znate, meni je to nasljedno. Meni to u obitelji imaju i mama i tetka, sestra, svi. Doktori su odradili odličan posao u Vinogradskoj bolnici. Sve je sad odlično, na moju veliku radost, radost moje obitelji - započeo je Perkovac pa dodao:

- Doktor Vladimir Kalousek je odradio izvanredan posao i ja sam ponovno fit. Radim sve živo, nemam nikakvih ograničenja. Bila je to operacija manjeg tipa. Ušlo mi se kroz preponu do krvne žile, zaštopane, stavila se mrežica kako bi krv nesmetano išla kroz žilu.

Perkovac danas ponovno živi punim plućima, zahvalan liječnicima i obitelji na podršci, a energiju je usmjerio natrag u rukomet koji mu je obilježio život. Kao bivši hrvatski reprezentativac, u karijeri je osvojio olimpijsko zlato u Atlanti 1996. godine, svjetsko srebro i europsku broncu. U dresu Hrvatske odigrao je 192 utakmice i postigao 300 pogodaka.

Koeln: Susret Njemačke i Hrvatske na Europskom prvenstvu u rukometu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako sada vodi reprezentaciju Iraka, Perkovac i dalje pomno prati hrvatski rukomet te je najavio prijateljske utakmice između Hrvatske i Švicarske, dviju zemalja koje su mu posebno bliske.

- Naravno da je Hrvatska favorit u tom dvomeču, ali Švicarska je jaka. Švicarski rukomet strašno je napredovao i promijenio se jer je u jednom trenutku jako puno igrača zaigralo u njemačkoj Bundesligi. Profitirali su na tome da igraju u jakim momčadima, da igraju međunarodne utakmice, dosta njih imaju čak i vodeće uloge u svojim momčadima. Imaju skup relativno mladih igrača koji igraju zapažene uloge u dobrim klubovima, koji imaju kvalitetu. Da se razumijemo. Imali su oni i prije kvalitetu, ali sad im je ta kvaliteta malo popravljena kroz to što igraju u jakoj ligi, najjačoj rukometnoj ligi na svijetu. Uz to, uče puno, s tim da su ulaganja malo bolja u Švicarskoj, dvorane su malo bolje. Rukomet u Švicarskoj ide prema naprijed.

Prijateljski dvoboji Hrvatske i Švicarske igraju se ovoga tjedna. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 19.15 sati, a uzvrat u subotu u 18.00 sati. Oba susreta moći će se pratiti na RTL2.