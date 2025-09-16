Bivši kapetan Crvene zvezde preminuo tijekom utakmice

Nogometni svijet potresla je vijest o smrti Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapetana i veznjaka Crvene zvezde. Imao je 41 godinu. Tragedija se dogodila u utorak poslijepodne tijekom utakmice veterana između Zvezdare i PKB-a. Milovanović je u 7. minuti zabio pogodak, no nekoliko minuta poslije, dok je trebao izvesti korner, iznenada se srušio na travnjak.

Hitna pomoć stigla je vrlo brzo i pokušala ga reanimirati na terenu. Nakon toga prevezli su ga u KBC Zvezdara, ali unatoč naporima liječnika i dvama infarktima, njegovo srce nije izdržalo. Liga veterana potvrdila je vijest i najavila odgodu sljedećeg kola u znak poštovanja.

Dejan je bio sin Đorđa Milovanovića, koji je također nosio dres Crvene zvezde i stekao nadimak "Đoka bomba". U obitelji ima i rođaka Branislava Ivanovića, bivšeg reprezentativca Srbije i igrača Chelseaja.

Nogomet je počeo igrati u omladinskoj školi Crvene zvezde, gdje je prošao sve selekcije, najčešće s kapetanskom trakom na ruci. U prvu momčad ušao je 2001. godine, a s njom je osvojio tri naslova prvaka i četiri kupa. Za Zvezdu je ukupno odigrao 230 utakmica i postigao 48 golova, a nakon toga je igrao za francuski Lens, grčki Panionios i Voždovac.