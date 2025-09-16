Obavijesti

Sport

Komentari 0
POZLILO MU JE

Bivši kapetan Crvene zvezde preminuo tijekom utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši kapetan Crvene zvezde preminuo tijekom utakmice
Foto: Profimedia

Tijekom izvođenja kornera na veteranskoj utakmici Dejanu Milovanoviću je pozlilo te se srušio na travnjak. Hitna pomoć stigla je vrlo brzo i pokušala ga reanimirati na terenu, no nije mu bilo spasa

Nogometni svijet potresla je vijest o smrti Dejana Milovanovića, nekadašnjeg kapetana i veznjaka Crvene zvezde. Imao je 41 godinu. Tragedija se dogodila u utorak poslijepodne tijekom utakmice veterana između Zvezdare i PKB-a. Milovanović je u 7. minuti zabio pogodak, no nekoliko minuta poslije, dok je trebao izvesti korner, iznenada se srušio na travnjak.

Hitna pomoć stigla je vrlo brzo i pokušala ga reanimirati na terenu. Nakon toga prevezli su ga u KBC Zvezdara, ali unatoč naporima liječnika i dvama infarktima, njegovo srce nije izdržalo. Liga veterana potvrdila je vijest i najavila odgodu sljedećeg kola u znak poštovanja.

UOČI ŽDRIJEBA EL-a Širi se teorija: Uefa zabranjuje utakmicu Dinama i Zvezde? Evo kolike su šanse za to u ždrijebu
Širi se teorija: Uefa zabranjuje utakmicu Dinama i Zvezde? Evo kolike su šanse za to u ždrijebu

Dejan je bio sin Đorđa Milovanovića, koji je također nosio dres Crvene zvezde i stekao nadimak "Đoka bomba". U obitelji ima i rođaka Branislava Ivanovića, bivšeg reprezentativca Srbije i igrača Chelseaja.

Nogomet je počeo igrati u omladinskoj školi Crvene zvezde, gdje je prošao sve selekcije, najčešće s kapetanskom trakom na ruci. U prvu momčad ušao je 2001. godine, a s njom je osvojio tri naslova prvaka i četiri kupa.  Za Zvezdu je ukupno odigrao 230 utakmica i postigao 48 golova, a nakon toga je igrao za francuski Lens, grčki Panionios i Voždovac

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.
Iz Dinama otkrili što će imati novi Maksimir: 900 skyboxova, muzej, uredi za javnost, hotel...
DETALJI MEGAPROJEKTA

Iz Dinama otkrili što će imati novi Maksimir: 900 skyboxova, muzej, uredi za javnost, hotel...

Igrači Dinama moći će biti u karanteni u hotelu na istoku dok bude igrala reprezentacija, na sjeveru će biti teretana i 'coworking space' za rad na daljinu, a u pripremi je i projekt kampa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025