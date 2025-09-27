Kulenović ima statistiku vrhunsku. Možda je začepio i usta mnogima. Opet, je li realno da s Dinamove klupe ulazi u A reprezentaciju?, pita se Mario Maloča, nekadašnji kapetan Hajduka
Bivši kapetan Hajduka o Garciji: 'Čuo sam da nije baš miran tip i onaj koji samo klima glavom'
Nekadašnji kapetan Hajduka, danas stoper Jaruna Mario Maloča (36) gostovao je u emisiji "Sport nedjeljom" u kojoj se dotaknuo mnogih aktualnosti u hrvatskom nogometu. Nakon epizode u Gorici želio se vratiti na Poljud u mentorskoj ulozi prema mlađim igračima, no ta se ideja nije ostvarila. Umjesto toga, nastavio je igrati i sada brani boje Jaruna, člana drugog ranga hrvatskog nogometa.
Unatoč tome što nije u Hajdukovoj svlačionici, očito ima dobar uvid u stanje u klubu i način rada trenera Gonzala Garcije.
- Ja sam čuo da nije baš onako jako miran tip. I nije tip koji će samo klimnuti glavom, već da ima svoje mišljenje i da brani svoje stavove - rekao je Maloča.
Osim o Hajduku, osvrnuo se i na pitanje koje sve češće zaokuplja nogometnu javnost, zaslužuju li napadači Dinama, Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović, poziv u hrvatsku reprezentaciju.
- Kulenović ima statistiku vrhunsku. Možda je začepio i usta mnogima. Opet, je li realno da s Dinamove klupe ulazi u A reprezentaciju? Ipak smo mi ozbiljna reprezentacija. Ali opet, možda je u proljeće, kada je bio u svom top izdanju, tada zaslužio poziv. Sada, u ovom trenutku, jedino Beljo... Možda i izbornik čeka još neku potvrdu, kao ovu protiv Fenerbahčea - istaknuo je Maloča.
