Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROGOVORIO OTVORENO

Bivši kapetan Hajduka o Garciji: 'Čuo sam da nije baš miran tip i onaj koji samo klima glavom'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši kapetan Hajduka o Garciji: 'Čuo sam da nije baš miran tip i onaj koji samo klima glavom'
Gorica pobijedila Istru 1:0 u susretu 11. kola SuperSport HNL-a | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Kulenović ima statistiku vrhunsku. Možda je začepio i usta mnogima. Opet, je li realno da s Dinamove klupe ulazi u A reprezentaciju?, pita se Mario Maloča, nekadašnji kapetan Hajduka

Nekadašnji kapetan Hajduka, danas stoper Jaruna Mario Maloča (36) gostovao je u emisiji "Sport nedjeljom" u kojoj se dotaknuo mnogih aktualnosti u hrvatskom nogometu. Nakon epizode u Gorici želio se vratiti na Poljud u mentorskoj ulozi prema mlađim igračima, no ta se ideja nije ostvarila. Umjesto toga, nastavio je igrati i sada brani boje Jaruna, člana drugog ranga hrvatskog nogometa.

Unatoč tome što nije u Hajdukovoj svlačionici, očito ima dobar uvid u stanje u klubu i način rada trenera Gonzala Garcije.

- Ja sam čuo da nije baš onako jako miran tip. I nije tip koji će samo klimnuti glavom, već da ima svoje mišljenje i da brani svoje stavove - rekao je Maloča.

BRANIČ HAJDUKA Sigur se mora trgnuti i zaigrati puno bolje jer samo tako može pomoći Hajduku i sebi samome
Sigur se mora trgnuti i zaigrati puno bolje jer samo tako može pomoći Hajduku i sebi samome

Osim o Hajduku, osvrnuo se i na pitanje koje sve češće zaokuplja nogometnu javnost, zaslužuju li napadači Dinama, Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović, poziv u hrvatsku reprezentaciju.

- Kulenović ima statistiku vrhunsku. Možda je začepio i usta mnogima. Opet, je li realno da s Dinamove klupe ulazi u A reprezentaciju? Ipak smo mi ozbiljna reprezentacija. Ali opet, možda je u proljeće, kada je bio u svom top izdanju, tada zaslužio poziv. Sada, u ovom trenutku, jedino Beljo... Možda i izbornik čeka još neku potvrdu, kao ovu protiv Fenerbahčea - istaknuo je Maloča.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025