Ako su se ikada iz HNS-a nadali da će se Fran Karačić (25) ipak predomisliti te zaigrati za Hrvatsku umjesto Australije, jučer su im sve nade potonule.

Bivši kapetan Lokomotive je u pobjedi Australije nad Kuvajtom (3-0) i službeno debitirao za Australce te tako ostao bez svih šansi da jednog dana zaigra za Hrvatsku. Australija je ionako bila Karačićev njegov izbor još od 2018. godine kada su mu se obratili iz tamošnjeg nogometnog saveza. Odigrao je na desnom boku svih 90 minuta u pobjedi Australije koja je došla do 15. boda u kvalifikacijama za SP.

Fran po ocu i djedu ima australsko državljanstvo pa problema s papirima nije bilo. Podsjetimo, Karačić je već bio na širem popisu australske reprezentacije za SP u Rusiji, ali tamo nije otišao. Bivši kapetan Lokomotive je 2018. godine odsjedio cijelu utakmicu protiv Češke u prijateljskom ogledu, a sad je dobio prve minute u dresu reprezentacije koju je odabrao. Za Hrvatsku U-21 reprezentaciju je skupio osam nastupa, a nikada nije dobio poziv za seniore.

Otkud uopće vaša poveznica s Australijom? Jeste li uopće ikada bili tamo?

- Nisam. Tata mi je rođen u Australiji gdje je živio do svoje šeste godine, pa se vratio u Hrvatsku. To je bila bakina želja, dok je djed ostao u Australiji raditi sve do 2004. godine. Tako sam po njima već dobio australsko državljanstvo i putovnicu, pa s te strane ne bi bilo nikakve zapreke za mojim nastupima za Australiju - kazao nam je Karačić 2018. godine.

Nekoliko godina je bio član Lokomotive, a Dinamo ga je otkupio u veljači prošle godine za 1,5 milijuna eura. Ostao je na posudbi u Kranjčevićevoj, trebao je u budućnosti biti rješenje za desni bok 'modrih', ali hrvatski prvak ga je u siječnju prodao Bresciji za milijuna eura. Ove je sezone u dresu Brescije odigrao 15 utakmica te je dva puta asistirao, a kao kruna sezone stigao je poziv izbornika Grahama Arnolda.

Australce još očekuju susreti protiv Kineskog Taipeija i Nepala.