Bivši kapetan, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i zabio 22 gola, godinama je sportski direktor u Šahtaru i rijetko se pojavljuje u hrvatskoj javnosti te medijima
Bivši kapetan 'vatrenih' odlučio istupiti: Ma Bilić ne smije otići! Ne znam tko bi sad htio tu ulogu
Ne javljam se svaki put na poziv novinara, pogotovo nakon dobrog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, ali dugo sam bio dio te obitelji i odlučio sam se javiti jer je previše kritika i negativnih riječi. Svi sve znaju poslije utakmice, svi su heroji, generali i neki veliki treneri, poručio je bivši kapetan "vatrenih", Darijo Srna (44).
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Srna je u ponedjeljak gostovao u RTL-u Danas kako bi izrazio podršku "vatrenima". Bivši kapetan, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i zabio 22 gola, godinama je sportski direktor u Šahtaru i rijetko se pojavljuje u hrvatskoj javnosti te medijima.
- Uvjeren sam da je igračima i stručnom stožeru najteže. Ova reprezentacija nam je toliko lijepih emocija donijela zadnjih 10 godina, toliko suza, toliko veselja, sreće i mislim da zaslužuju više respekta nego što se danas pokazuje prema njima - rekao je Srna.
Podržava izbornika Bilića.
- Slaven ne može i ne smije otići! Ne znam koliko bi trenera uopće uzelo reprezentaciju u ovakvim trenucima, kad traje smjena generacije i imamo puno igrača koji ne igraju u klubovima, puno ih nije u formi... U grupi smo dobili Englesku, koja, po meni, ima jednu od svojih najboljih momčadi u povijesti i ovu Španjolsku koja je jedna od najboljih u povijesti. Treba biti realan i reći da su to bolje momčadi od Hrvatske, ali poraz od 7-0 nije bio realan.
Ističe kako igrači ne bojkotiraju izbornika.
- Oni ne bojkotiraju Slavena Bilića, oni ne bojkotiraju hrvatsku reprezentaciju. Vi ne znate koliko emocija i ljubavi oni imaju prema reprezentaciji, koliko su nam donijeli sreće i lijepih trenutaka. Koliko ih je ozlijeđenih igralo, koliko ih riskira svoja tijela za 'vatrene'. Prema tome, svi oni dišu kao jedno. Bore se za Hrvatsku i učinit će sve za nju - rekao je Srna.
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