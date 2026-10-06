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Bivši kapetan 'vatrenih' odlučio istupiti: Ma Bilić ne smije otići! Ne znam tko bi sad htio tu ulogu

Piše Luka Tunjić,
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Bivši kapetan 'vatrenih' odlučio istupiti: Ma Bilić ne smije otići! Ne znam tko bi sad htio tu ulogu
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Warka: Konferencija za novinare hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Bivši kapetan, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i zabio 22 gola, godinama je sportski direktor u Šahtaru i rijetko se pojavljuje u hrvatskoj javnosti te medijima

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Ne javljam se svaki put na poziv novinara, pogotovo nakon dobrog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije, ali dugo sam bio dio te obitelji i odlučio sam se javiti jer je previše kritika i negativnih riječi. Svi sve znaju poslije utakmice, svi su heroji, generali i neki veliki treneri, poručio je bivši kapetan "vatrenih", Darijo Srna (44).

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Bilić: Pa nisam zbog novca opet izbornik! Neka mi netko pokaže primjer gdje mi fali energije... | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Srna je u ponedjeljak gostovao u RTL-u Danas kako bi izrazio podršku "vatrenima". Bivši kapetan, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i zabio 22 gola, godinama je sportski direktor u Šahtaru i rijetko se pojavljuje u hrvatskoj javnosti te medijima.

- Uvjeren sam da je igračima i stručnom stožeru najteže. Ova reprezentacija nam je toliko lijepih emocija donijela zadnjih 10 godina, toliko suza, toliko veselja, sreće i mislim da zaslužuju više respekta nego što se danas pokazuje prema njima - rekao je Srna.

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Foto: Igor Kralj/24sata

Podržava izbornika Bilića.

- Slaven ne može i ne smije otići! Ne znam koliko bi trenera uopće uzelo reprezentaciju u ovakvim trenucima, kad traje smjena generacije i imamo puno igrača koji ne igraju u klubovima, puno ih nije u formi... U grupi smo dobili Englesku, koja, po meni, ima jednu od svojih najboljih momčadi u povijesti i ovu Španjolsku koja je jedna od najboljih u povijesti. Treba biti realan i reći da su to bolje momčadi od Hrvatske, ali poraz od 7-0 nije bio realan.

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Ističe kako igrači ne bojkotiraju izbornika.

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Zagreb: Kvalifikacijska utakmica za EP 2012., Hrvatska - Izrael | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Oni ne bojkotiraju Slavena Bilića, oni ne bojkotiraju hrvatsku reprezentaciju. Vi ne znate koliko emocija i ljubavi oni imaju prema reprezentaciji, koliko su nam donijeli sreće i lijepih trenutaka. Koliko ih je ozlijeđenih igralo, koliko ih riskira svoja tijela za 'vatrene'. Prema tome, svi oni dišu kao jedno. Bore se za Hrvatsku i učinit će sve za nju - rekao je Srna.

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