Bivši mladi 'vatreni' vozio pijan, zaspao pa se zabio u zid

Na raspravi pred Općinskim sudom 27-godišnji bivši mladi "vatreni" priznao je odgovornost za prometnu nesreću počinjenu pod utjecajem alkohola. Ispričao je da je oko jedan sat iza ponoći vozio kroz Markuševec Turopoljski. Istaknuo je kako inače ne pije alkohol, no te je večeri bio na slavlju zbog rođenja djeteta prijatelja te je popio nekoliko pića. Zbog umora i alkohola u jednom je trenutku zadrijemao za upravljačem, izgubio nadzor nad vozilom i završio u dvorištu.

Automobilom je najprije udario u složena drva za ogrjev, koja su potom pala na parkirano vozilo, a kretanje se nastavilo sve dok se nije zaustavio na betonskom zidu. Na vozilu je nastala materijalna šteta, a vozač je ozlijedio palac desne ruke. Naglasio je da se cijeli život bavi sportom, da je nekoć bio aktivni nogometaš te da je danas profesionalno vezan uz sport kao nogometni agent. Istaknuo je kako mu je zbog svega iskreno žao.

Prometna nesreća dogodila se 14. kolovoza, 55 minuta nakon ponoći. U svojoj obrani naveo je da dosad nije bio prekršajno kažnjavan te je sudu obećao da će ubuduće biti oprezniji. Zamolio je da sud kao olakotne okolnosti uzme u obzir priznanje i kajanje te da mu ne izrekne zabranu upravljanja vozilima B kategorije, budući da mu je vozačka dozvola nužna za posao kojim uzdržava sebe i obitelj.

Prema utvrđenim činjenicama, vozeći Ulicom Peršinovec vozač je iznenada skrenuo udesno i prednjim dijelom automobila naletio na paletirana drva za ogrjev u dvorištu. Vozilo se potom nekontrolirano kretalo i na kraju udarilo u betonski zid. Policija je u optužnom prijedlogu navela da je vozač pritom zadobio teške tjelesne ozljede te da je nastala znatna materijalna šteta.

Nakon nesreće policija ga je odvela na vađenje krvi i urina, a analiza je pokazala da je koncentracija alkohola u krvi iznosila najmanje 1,47 promila. Kako u događaju nije bilo drugih ozlijeđenih osoba, slučaj je okvalificiran kao prekršaj zbog kršenja članka 46. stavka 1. te članka 199. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prekršajni sudac izrekao mu je novčanu kaznu od 450 eura, uz obvezu plaćanja 129 eura sudskih troškova i troškova vještačenja, prenosi Jutarnji list.

Ranije je sud u ovom predmetu izdao prekršajni nalog kojim je vozaču bila izrečena kazna od 950 eura. Nakon što je okrivljenik uložio prigovor, sud je nalog stavio izvan snage, proveo redovni postupak i na kraju donio blažu odluku.