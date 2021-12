Teško se je prisjetiti kada su navijači Real Madrida toliko slavili jednog čovjeka, kao sada Luku Modrića. 'Kraljevski klub' nikada nije najbolje postupao s legendama kluba, odnosno radio je ono što je u tom trenutku najbolje za klub, a ne za imidž među navijačkim strukturama.

Raul, Casillas, Cristiano Ronaldo pa na koncu i Sergio Ramos. Sve su to bili kapetani, lideri, stožerni igrači Reala, kojih se klub, barem što se tiče javnosti, olako odrekao. Ipak, ako pogledamo stvarnu situaciju ona pokazuje da Madriđani jednostavno ne računaju na igrače koji nisu na vrhuncu karijere ili koji iz nekog razloga ne mogu dati 100 posto za klub. Luka Modrić to i dalje može.

I zato je Luka u 37. godini jedan od najvažnijih kotačića momčadi Carla Ancelottija koji prvih 11 ne može zamisliti bez hrvatskog maestra. Svakodnevno na njegov račun sjedaju pohvale sa svih strana, mediji, bivši i sadašnji suigrači, treneri... Ma, tko god da prati i razumije nogomet, svjestan je kakav je majstor Luka Modrić.

- Da sam na mjestu Modrića, igrao bih do 87. godine. Nisam bio toliko dobar i bio sam daleko od te razine. On je igrač koji dominira cijelo vrijeme, od tehnike do taktike. Prekrasno. On je Zlatna lopta, igra na stratosferskoj razini. Neće moći više raditi stvari koje je radio s 23 godine, ali može raditi mnoge druge koje nije radio prije i koje će klub poput Real Madrida smatrati luksuznim - rekao je za As bivši nogometaš Reala Esteban Granero.

Španjolac, na svoju žalost, nije zaigrao s Modrićem u Realu. Naime, Granero je napustio klub u prijelaznom roku, u kojem je Luka stigao iz Tottenhama u 'kraljevski klub', no svejedno prati bivši klub i Zlatnu loptu iz 2018.