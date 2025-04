Bivši nogometaš Slaven Belupa postao svećenik: Ostavio sam školu, radio na pumpi, a onda...

Tomislav Sabađija (41), bivši nogometaš podravskih klubova Croatije iz Grabrovnice i Prugovca, ovaj četvrtak postao je svećenik. Nekadašnjeg golmana s niželigaških terena ovaj je četvrtak u crkvi svetog Benedikta i Žalosne Gospe u Kloštru Podravskom zaredio požeški biskup, monsinjor Ivo Martinović. Nakon 11 godina to je mjesto ponovno dobilo svećenika, javlja Podravski.

Sabađija je tijekom karijere od 2011. do 2022., prema podacima HNS-a, igrao protiv mnogih poznatih domaćih nogometaša poput Aljoše Vojnovića, sadašnjeg dinamovca Danijela Zagorca, Gorana Roce, Marcela Heistera, aktualnog hajdukovca Zvonimira Šarlije, bivšeg hrvatskog reprezentativca Tomislava Dujmovića i Vanje Iveše.

Prošao je nogometnu školu Slaven Belupa, bio na pragu profesionalnog ugovora, pa i na probi u Osijeku. Zbog toga je i zapustio srednju školu u trećem razredu, a svećenički poziv osjetio je tek u 34. godini. Zbog toga je redovno obrazovanje morao završiti u večernjoj školi. Zanimljivo je i gdje se počeo dublje informirati o vjeri.

- U 25. godini zaposlio sam se na benzinskoj pumpi. Pošto sam u noćnoj smjeni radio sam i imao puno vremena kratio sam vrijeme čitajući. Tako su mi pod ruku došle teološke knjige. Redovito sam išao u crkvu, ali nikada nisam razmišljao o tome da bi jednoga dana mogao biti redovnik ili svećenik. Ali kada sam tada počeo razmišljati o Bogu posvećenom životu mogu reći da su i mene te misli iznenadile. Ni sam ne znam odgovor kako mi je ta misao došla u glavu, i kako se ta iskra pretvorila u plamen. Jednostavno kao da se to rodilo u meni. I sada kada sagledam cijeli svoj život moram biti Bogu zahvalan do neba koliko mi je svega pokazao u životu i na kraju me doveo u svoju kuću. I meni čak neke stvari nisu jasne, a kamoli ljudima oko mene - rekao je Sabađija za HKM.

Foto: podravski.hr

Pristupio je franjevcima trećorecima na zagrebačkom Ksaveru, u kratko vrijeme uspio je položiti maturu i upisati Katolički bogoslovni fakultet, a posebno mu je teško u samostanu bilo kad su majci otkrili tešku bolest.

- Bio je to šok svima u obitelji koja nije velika jer su moji roditelji jedinci, a ja imam samo sestru. Krenuli smo u borbu i majka se nakon prve operacije dobro oporavila, gotovo do zdravoga. Ali liječnici su mi rekli da je bolest preteška i da tu nema pomoći, pitanje je samo koliko će majka to moći nositi. Nakon tri godine borbe majka je umrla kada sam bio na drugoj godini fakulteta. Bilo je teško koliko god smo se pripremali za to. Sigurno da je meni bilo malo lakše nego sestri i ocu jer sam se nakon sprovoda i pokopa vratio u zajednicu gdje me je čekalo deset fratara, moje subraće, s kojima mi je bilo lakše prebroditi te teške trenutke - kazao je i dodao kako ne bi nikome vjerovao da će postati redovnik prije nekoliko godina, ali da "Bog ne bira idealne".

Mladu misu služit će u svom Prugovcu 13. srpnja, u sklopu proslave blagdana svete Margarete. Dotad će biti na službi u samostanu u Belišću, a poslije toga doznat će koja će mu župa biti prva na svećeničkom putu.