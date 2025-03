Bivši olimpijac nekad je prašio snijeg. Prešao je na bijeli prah. FBI nudi milijune za informaciju

Dok je Janica Kostelić ispisivala povijest u alpskom skijanju na Olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju 2002. godine, Kanađanin Ryan James Wedding (43) natjecao se u snowboardingu. Završio je kao 24. i u sportskoj karijeri nije ostavio veliki trag, međutim, sada je u središtu pažnje javnosti.

Naime, za ovim 43-godišnjakom je FBI izdao tjeralicu i proglasio ga jednim od desetorice najtraženijih bjegunaca! Zašto? Pa, nakon sportske karijere Wedding se počeo baviti kriminalom.

Foto: FBI

U tjeralici FBI-ja piše kako je Kanađanin vodio lanac krijumčarenja droge koji je redovito dostavljao stotine kilograma kokaina iz Kolumbije, kroz Meksiko i Kaliforniju do Kanade i ostalih lokacija u SAD-u. Navodno je orkestrirao i nekoliko ubojstva te pokušaja ubojstva kako bi proveo svoje planove u krijumčarenju kokaina.

Štoviše, Državno tajništvo u SAD-u nudi nagradu od čak 10 milijuna dolara za relevantne informacije koje bi mogle voditi do Weddingova uhićenja. To nije sve, FBI nudi nagradu od čak 50.000 dolara za bilo kakvu korisnu informaciju koja možete voditi do lociranja bivšeg olimpijca, uhićenja te izručenja.

Foto: Profimedia

- Ryan Wedding drobio je snježni prah na Olimpijskim igrama, a sada drobi i distributira prah kokaina na ulicama američkih i kanadskih gradova. On je vrlo opasan čovjek - rekao je Akil Davis, pomoćni direktor FBI-jevog ureda u Los Angelesu.

Prema informacijama FBI-ja, Wedding i njegova desna ruka Andrew Clark (34) optuženi su u lipnju 2024. za kriminalne aktivnosti, uključujući nekoliko ubojstva i raznih poslova povezanih s drogom, uključujući posjedovanje, distributiranje i krijumčarenje kokaina.

Wedding i Clark navodno su u studenom 2023. naručili ubojstvo dvoje članova jedne obitelji u Ontariju u Kanadi kao "kaznu" za ukradenu pošiljku droge. Jedan je član te obitelji preživio napad, ali s teškim ozljedama.

Foto: Profimedia

Clark je "pao" u listopadu 2024. kada su ga uhitili Meksikanci. Bio je jedan od 29 bjegunaca koje je Meksiko uručio SAD-u krajem veljače, potvrdila je to državna odvjetnica SAD-a Pamela Bondi. FBI je potvrdio kako Weddingu i Clarku prijeti, u najblažem scenariju, doživotna zatvorska kazna ako budu osuđeni za svoje zločine.