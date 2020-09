Bivši predsjednik IAAF-a osuđen na dvije godine zatvorske kazne

Lamine Diack je prikrivao ruske dopinške slučajeve kako bi se njihovi sportaši mogli natjecati na velikim mitinzima uključujući OI u Londonu 2012. i SP u Moskvi 2013., a zauzvrat bi naravno uzimao - novac

<p>Bivši predsjednik IAAF-a, <strong>Lamine Diack (87) </strong> osuđen je na dvije godine zatvora zbog korupcije na Francuskom sudu. Diack, koji je bio predsjednik Svjetske atletske organizacije od 1999. do 2015., je uz to dobio još dvije godine uvjetno te kaznu od pola milijuna eura, sve zbog afere s dopingom, odnosno, prikrivanjem doping skandala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najava Hanžeka</strong></p><p>Naime, 87-godišnjak je optužen za nekoliko korupcijskih afera, ali je odriješen optužbi za pranje novca. Njegov sin, Papa Massata, odbio je biti izručen iz Senegala u Pariz pa mu je suđeno u odsustvu. </p><p>Bivši marketinški savjetnik IAAF-a je kažnjen s milijun eura. Ostala četvorica optuženika - Gabriel Dollé, bivši šef anti-dopinškog dijela IAAF, Habib Cisse savjetnik Laminea Diacka, Valentin Balakhnichev, i Alexei Melnikov - također su proglašeni krivima. Dollé je dobio tri, a Cisse dvije godine zatvora. </p><p>Lamine Diack je prikrivao ruske dopinške slučajeve kako bi se njihovi sportaši mogli natjecati na velikim mitinzima uključujući OI u Londonu 2012. i SP u Moskvi 2013., a zauzvrat bi naravno uzimao - novac. Istražitelji su došli do zaključka da je prikupio 3,45 milijuna eura od sportaša kako bi prikrivao njihove doping afere. Osim toga, optužen je i za uzimanje ruskog novca kako bi financirao izbornu kampanju Mackyja Salla za predsjednika Senegala 2012., baš nakon što je zaštitio ruske sportaše.</p><p>Sutkinja Rose-Marie Hunault je rekla da je Diack bio uključen u shemu kojom je nudio potpunu zaštitu ruskim natjecateljima.</p><p>Još uvijek nije poznato hoće li morati u zatvor budući da je proveo dvije godine u kućnom pritvoru u Parizu. Još ovoga ljeta su tužitelji tražili četiri godine zatvorske kazne za bivšeg predsjednika IAAF-a. </p><p>Glavna teza obrane protiv zatvorske kazne bila je da mu dozvole dostojanstvenu smrt, da bude okružen svojim najmilijima.</p><p>Papa Massata se tereti za pranje novca, a on tvrdi da je njegov otac žrtva "anglo-saksonske zavjere te je uvjeravao sve da su obojica nevini. Osim toga, sudi im se i za korupciju na OI 2016 i za odgođene Igre u Tokiju 2020. </p>