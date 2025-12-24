Bivši profesionalni igrač pokera preuzima najstariji klub svijeta?

Bivši profesionalni igrač pokera James Bord glavni je kandidat za preuzimanje engleskog drugoligaškog nogometnog kluba Sheffield Wednesday.

Službeno najstariji klub na svijetu, utemeljen 1867,. u stečaju je od listopada, a uprava je danas objavila da je postignut dogovor s potencijalnim kupcem, izvijestio je BBC.

Bord je karijeru započeo radeći u tvrtkama za kockanje prije nego što je zaradio 4.3 milijuna dolara igrajući poker. Sada vodi Short Circuit Science, tvrtku koja koristi umjetnu inteligenciju za sportsku analitiku, a bio je uključen u savjetodavnu ulogu kada je Sheffield United prodan ovog ljeta.

Bord također ima udjele u španjolskom drugoligaškom klubu Cordobi i bugarskom klubu Septemvri Sofia. Njegova ponuda mora proći test vlasnika i direktora engleske Premier lige i mogla bi se suočiti s preprekama zbog svog prošlog sudjelovanja u kockanju.

Bivši vlasnik Newcastlea Mike Ashley također je među kandidatima za kupnju Sheffield Wednesdaya.

Klubu su dva puta oduzeti bodovi otkako je bankrotirao, što je ostavilo Sheffield Wednesday na dnu tablice Championshipa s minus devet bodova i gotovo sigurnim ispadanjem u treću ligu.