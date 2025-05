Bivši realovci: Modrić više nije onaj otprije 10 godina, ali je mogao ostati u drugačijoj ulozi

Luka Modrić (39) odigrao je zadnju utakmicu za Real Madrid na Santiago Bernabeuu, a najpoznatiji nogometaši svijeta i dalje šalju poruke hrvatskom kapetanu. Hrvatski veznjak najavio je da će nastupati na Svjetskom klupskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama koje je na rasporedu od 14. lipnja do 13. srpnja. Španjolska Marca prenijela je izjave Javija Martineza (36) i Rubena de la Reda (39).

Javi Martinez (36) bio je igrač Atletico Madrida, a onda je prešao u Bundesligu gdje je nastupao za Bayern Münchena. Karijeru je nastavio u Katru.

- Što reći o njemu? Morao sam se s njim nositi u brojnim utakmicama. On je igrač koji pravi razliku, čarobnjak. Nevjerojatno je kakvom lakoćom sve radi. Njegov odlazak je velik gubitak za La Ligu - izjavio je Martinez za Marcu.

Ruben de la Red (39) morao je prekinuti karijeru 2010. nakon što je otkriveno da ima problema sa srcem, ali je ostao među istaknutim igračima Real Madrida.

- Bio je mozak veznog reda. S Casemirom i Tonijem Kroosom definirao je eru osvajanjem brojnih titula. Dokazao je da se u Realu može uspjeti znanjem, čak iako si rastom nizak i ne previše jak - izjavio je De la Red o Modriću.

- Kad igrač uđe u neke godine, onda treba procijeniti situaciju. Istina je da on nije Modrić kakav je bio prije deset godina ili čak prije pet, ali trebalo je vidjeti kakve su mogućnosti, koliko bi mogao pod novim trenerom. Možda on više nije Modrić za 48 punih utakmica, ali da kao zamjena odigra njih 25 ili 30, mislim da je to mogao - rekao je De la Red o Modrićevoj odluci da ode iz madridskog kluba.