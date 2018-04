Bivši šef Reala: Zidanea nitko neće tjerati, on sam odlučuje...

Zinedine Zidane (45) blizu je osvajanja treće uzastopne Lige prvaka na klupi Real Madrida otkad ju je preuzeo 2016. godine, ali na domaćem polju pritišću ga sa svih strana.

Real Madrid treći je na domaćoj ljestvici s 15 bodova zaostatka za najvećim rivalom - Barcelonom. Unatoč ovakvom (ne)uspjehu Zizoua, bivši šef Reala Ramon Calderon rekao je za SunSport:

- Zidane će otići kad on to odluči. Nije postao trener Reala svojom voljom. To se slučajno dogodilo kada je otkaz usred sezone dobio njegov prethodnik Rafael Benitez.

- Mislim da on nije imao želju biti trener dok je igrao. Prihvatio je tu poziciju vrlo hrabro i baš zato mislim da ga predsjednik kluba nikad neće smijeniti. Ako ga ne bude tamo nagodinu, to je zato što je sam odlučio otići.

12🏆 A post shared by zidane (@zidane) on Jun 4, 2017 at 1:00am PDT

Međutim, niti jedan trener u zadnjih 30 godina na Bernabeu nije završio sezonu bez trofeja i ostao na klupi. Calderon je otišao još dalje u povijest pa rekao:

- U zadnjih 48 godina samo jedan trener proveo je više od tri godine na toj klupi. To je bio Vincente Del Bosque. Mi imamo jako zahtjevne navijače i članove i navikli smo osvajati trofeje, ali realnost je da ga ne možeš uvijek osvojiti. Za trenere, ovo je jako teška pozicija.

Tako veliki zaostatak za Barcelonom u La ligi uzrokovao je 'paljbu' na Zidanea, ali Calderon vjeruje da on nije jedini krivac.

- Ponižavajuće je da toliko zaostajemo. Bilo je tu puno problema s igračima koji misle da su osvojili sve pa da se mogu opustiti, ali i s ozljedama. Mislim da ne treba kriviti Zidanea.

Francuz bi mogao skinuti dio tereta sa svojih leđa, ako uspije dovesti Real do finala LP. Calderon, predsjednik kraljevskog kluba od 2006. do 2009. vjeruje da su oni bili favoriti i prije prve utakmice.

- Kao i uvijek, nikad nije lako igrati protiv Nijemaca. Mislim da smo u teoriji, na papiru, mi favoriti, ali kao što uvijek kažem, utakmice se igraju na travi tako da ćemo još vidjeti što će se dogoditi.

Ispadanje u polufinalu bilo bi težak udarac za Real.

-To bi bio čisti promašaj. Siguran sam da je za Romu, Liverpool i Bayern München uspjeh to što su dogurali do polufinala, ali za nas ne. Jasno je da je za nas sezona bez trofeja neuspjeh i navijači će to potvrditi.