Bivši šef sudaca: Jakobušić mi je čestitao na poslu. Tada je još smio pričati što zaista misli...

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Šef Komisije nogometnih sudaca Bruno Marić pratio susret Rudeša i Rijeke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Da nisam podnio ostavku na mjesto kontrolora, HNS me nikada ne bi smijenio ni maknuo, nikad! Nisu imali razloga. Znao sam da neće biti drukčije, pa bi opet napadali mene, a ne njih, ispričao je Bruno Marić

Bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić drugi je put podnio ostavku u HNS-u, i to nakon prošlogodišnje afere VARgate, u kojoj je obnašao dužnost predsjednika Sudačke komisije. Nakon isteka suspenzije Disciplinske komisije u trajanju od pet mjeseci, vraćen je na mjesto kontrolora suđenja, no na toj funkciji se nije zadržao dugo. Povod za ostavku je bila objava o Našem Hajduku nakon koje se krajem srpnja povukao s te pozicije.

U velikom intervjuu za Sportklub, prvi put nakon poznate konferencije za medije povodom afere VARgate, komentirao je objavu snimki i ispričao zanimljivu situaciju s bivšim predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem u Varaždinu te otkrio da je s mjesta kontrolora otišao zbog pritiska.

- Da nisam podnio ostavku na mjesto kontrolora, HNS me nikada ne bi smijenio ni maknuo, nikad! Nisu imali razloga. Znao sam da neće biti drukčije, pa bi opet napadali mene, a ne njih. Svaki put sam se vraćao? A tko zna. Tko bi rekao da će mi u Varaždinu, dok sam stajao pred 70 ljudi, prići Jakobušić, za mene mali, iako on misli da je veliki, i reći: "Bravo, Bruno". Tko bi rekao da će mi predsjednik Hajduka to reći? On je nakon toga stalno tražio moju ostavku, ali tada je to rekao jer je smio reći što misli. On je pametan i sposoban, ali inače ne smije reći što misli - ispričao je Marić.

