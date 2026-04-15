NEMA DVOJBE

Bivši sudac La Lige o crvenom kartonu Barce: 'Nije oštećena'

Piše Issa Kralj,
Momčad Hansija Flicka ostala je s igračem manje u 77. minuti nakon što je Eric Garcia dobio izravni crveni karton. Garcia je srušio Alexandera Sørlotha, a sudačku odluku opravdao je i Alfonso Pérez Burrull

Nogometaši Atletico Madrida izborili su plasman u polufinale Lige prvaka nakon dramatične uzvratne utakmice protiv Barcelone. Madriđani su izgubili 2-1, ali zbog ukupnog rezultata 3-2 otišli su dalje. 

Katalonci su bolje otvorili utakmicu i poveli golovima Ferrana Torresa i Lamine Yamala, a za 2-1 zabio je Ademola Lookman u 31. minuti. Momčad Hansija Flicka ostala je s igračem manje u 77. minuti nakon što je Eric Garcia dobio izravni crveni karton. Garcia je srušio Alexandera Sørlotha, a sudac Clement Turpin nakon VAR provjere ga je isključio iz igre. 

OSVRT NIJEMCA Trener Barcelone: Zaslužili smo proći u polufinale Lige prvaka
Klupa Barcelone je u tom trenutku podivljala, a spornu situaciju komentirao je bivši sudac La Lige, Alfonso Pérez Burrull

- To je čisti prekršaj za isključenje. Koundé to nije mogao stići, a potez braniča Barcelone nad Sørlothom zaslužuje crveni karton nakon pregleda VAR-a - rekao je u radijskoj emisiji 'Marcador'. 

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
LIGA PRVAKA ODUŠEVILA

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići

