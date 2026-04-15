Bivši sudac La Lige o crvenom kartonu Barce: 'Nije oštećena'

Nogometaši Atletico Madrida izborili su plasman u polufinale Lige prvaka nakon dramatične uzvratne utakmice protiv Barcelone. Madriđani su izgubili 2-1, ali zbog ukupnog rezultata 3-2 otišli su dalje.

Katalonci su bolje otvorili utakmicu i poveli golovima Ferrana Torresa i Lamine Yamala, a za 2-1 zabio je Ademola Lookman u 31. minuti. Momčad Hansija Flicka ostala je s igračem manje u 77. minuti nakon što je Eric Garcia dobio izravni crveni karton. Garcia je srušio Alexandera Sørlotha, a sudac Clement Turpin nakon VAR provjere ga je isključio iz igre.

Klupa Barcelone je u tom trenutku podivljala, a spornu situaciju komentirao je bivši sudac La Lige, Alfonso Pérez Burrull.

- To je čisti prekršaj za isključenje. Koundé to nije mogao stići, a potez braniča Barcelone nad Sørlothom zaslužuje crveni karton nakon pregleda VAR-a - rekao je u radijskoj emisiji 'Marcador'.