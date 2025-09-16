Bivši talijanski prvak umro uoči rođendana. Skijaški svijet je u šoku: Opet sam to proživljavao

Skijaški svijet zavijen je u crno. Talijanski reprezentativac Matteo Franzoso preminuo je od posljedica teškog pada na treningu u Čileu, samo dan prije nego što je trebao proslaviti 26. rođendan. Vijest o smrti perspektivnog sportaša potresla je sportsku javnost i otvorila bolna pitanja o sigurnosti na stazama.

Koban pad i dvodnevna borba za život

Tragedija se dogodila u subotu na čileanskom skijalištu La Parva, smještenom u Andama, pedesetak kilometara od glavnog grada Santiaga. Tijekom treninga spusta, Franzoso je nakon jednog skoka izgubio kontrolu nad skijama pri velikoj brzini. Uslijedio je stravičan pad tijekom kojeg je probio dva sloja zaštitne mreže i proklizao ispod nje, da bi se na kraju zaustavio udarcem u drvenu barijeru postavljenu za zaštitu od lavina.

Spasilačke ekipe odmah su mu pružile prvu pomoć na stazi. Zbog težine ozljeda, hitno je helikopterom prevezen u bolnicu u Santiagu. Liječnici su mu dijagnosticirali tešku ozljedu glave s cerebralnim edemom (oticanjem mozga) te su ga stavili u induciranu komu kako bi mu dali šansu za oporavak. Unatoč nadljudskim naporima medicinskog tima, njegovo se stanje nije poboljšalo. Nakon dva dana borbe, Matteo Franzoso preminuo je u ponedjeljak.

Karijera puna obećanja

Matteo Franzoso rođen je 16. rujna 1999. u Genovi, a svoje prve skijaške korake napravio je u poznatom talijanskom skijalištu Sestriereu, gdje je njegova obitelj duboko ukorijenjena u skijašku zajednicu. Njegov brat Michele radi kao skijaški trener. Kao član sportskog tima Fiamme Gialle, specijalizirao se za brze discipline i smatran je jednim od najvećih talenata svoje generacije.

Na međunarodnoj sceni debitirao je 2015., a pet godina kasnije, na Svjetskom juniorskom prvenstvu u norveškom Narviku, pokazao je potencijal osvojivši četvrto mjesto u spustu. Brončana medalja izmakla mu je za samo dvije stotinke sekunde. Prvu pobjedu u Europskom kupu ostvario je u studenom 2021. u superveleslalomu u švicarskom Zinalu, što mu je otvorilo vrata Svjetskog kupa. U najjačoj konkurenciji debitirao je u prosincu iste godine u Val Gardeni. Najbolji rezultat u eliti ostvario je u siječnju 2023., kada je osvojio 28. mjesto u superveleslalomu u Cortini d'Ampezzo. Iste godine okitio se i titulom talijanskog prvaka u alpskoj kombinaciji.

Lavina tuge i poziv na odgovornost

Vijest o Franzosovoj smrti izazvala je val tuge i nevjerice. Talijanska federacija zimskih sportova (FISI) objavila je priopćenje u kojem izražava duboku žalost, a vodeći talijanski mediji poput La Gazzetta dello Sport i Corriere della Sera posvetili su naslovnice mladom sportašu. Kolege i novinari koji su ga pratili opisuju ga kao vedrog, pozitivnog, upornog i iznimno discipliniranog sportaša, uvijek nasmijanog i posvećenog onome što najviše voli.

Društvene mreže preplavljene su porukama sućuti. Oglasila se i legendarna američka skijašica Lindsey Vonn, koja je na Instagramu kratko napisala "RIP Matteo" uz emotikone slomljenog srca.

Ipak, uz tugu, pojavili su se i gnjevni glasovi koji upozoravaju da ova tragedija nije smjela dogoditi. Mnogi su u komentarima pozvali na uvođenje strožih sigurnosnih pravila kako bi se zaštitili životi sportaša. Posebno je odjeknula poruka Franzosovog kolege i sunarodnjaka Giana Marije Illariuzzija, koji je na profilu Međunarodne skijaške federacije poručio: "Morate nametnuti propise za sigurnosne ograde na stazama, a ne naknadno izjavljivati sućut."

Njegove riječi sažimaju frustraciju dijela sportske javnosti, a na sličnom je tragu i izjava Adolfa Lorenzija, oca skijašice Matilde, koja je preminula u sličnim okolnostima manje od godinu dana ranije.

- Ponovno sam proživio tragediju svoje kćeri. Matteova smrt mogla se izbjeći - rekao je za Repubblicu.

Lorenzi je nakon tragedije svoje kćeri poručio kako takvi događaji "moraju biti prilika" za ključne promjene. Ne upirući prstom ni u koga, istaknuo je kako "sudbina koja je pogodila Matilde, mogla je pogoditi i druge sportaše. Zato se nešto mora poduzeti."

Njegova obitelj pokrenula je projekt "#Matildina4Safety" za prikupljanje sredstava za istraživanje i razvoj novih sigurnosnih tehnologija, poput specijaliziranih zračnih jastuka te bolje zaštite za glavu, vrat i torzo, s ciljem da se strast prema skijanju ne plaća životom. Poznavao je Mattea i rekao kako njegova smrt "nije bila samo nesretna sudbina, već posljedica nedostatka prevencije."

Franzosov prerano ugašen život i karijera služe kao bolan podsjetnik na opasnosti koje vrebaju u ovom sportu, ali i kao glasan apel na odgovorne da sigurnost sportaša uvijek i bez iznimke mora biti na prvom mjestu.