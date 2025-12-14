Obavijesti

Sport

Komentari 3
INTERKONTINENTALNI KUP

Bivši trener Dinama nije uspio izboriti finale Fifinog natjecanja

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši trener Dinama nije uspio izboriti finale Fifinog natjecanja
Foto: Rula Rouhana

Nekadašnji trener Dinama Krunoslav Jurčić (56) i aktualni voditelj egipatskog Pyramidsa nije uspio izboriti finale Fifinog Interkontinentalnog Kupa. Aktualni osvajač Cope Libertadores Flamengo pobijedio je 2-0

Trener aktualnog prvaka afričkee Lige prvaka Pyramidsa Krunoslav Jurčić nije uspio izboriti finale Fifinog Interkontinentalnog Kupa. Osvajač Cope Libertadores Flamengo pobijedio je 2-0 golovima Lea Pereire u 24. i Danila u 52. minuti. Za natjecanje je standardno da se trofej Challenger Kupa dodijeli pobjedniku polufinala. Golove i najbolje trenutke sa susreta pogledajte ovdje

FIFA Challenger Cup - Flamengo v Pyramids FC
Foto: Rula Rouhana

Flamengo je prije ove utakmice slavio protiv Cruz Azula (2-1), a Pyramids je pobijedio Auckland City (3-0) i Al Ahli (3-1). Finale ovosezonskog natjecanja, koje se održava od prošle godine i čiji je aktualni prvak Real Madrid, igrat će se u srijedu od 18 sati na Ahmad bin Ali stadionu u Al Rayyanu.

FIFA Intercontinental Cup - Challenger Cup - Flamengo v Pyramids FC
Foto: Thaier Al-Sudani

Pyramidsi su u lipnju ove godine postali pobjednici afričke Lige prvaka nakon što su u finalu porazili južnoafrički Mamelodi Sundown (3-2). Zbog sjajnog pothvata Jurčićev klub dobio je nagradu za najbolji afrički klub godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret
FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi
VRUĆA PARAGVAJKA

FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025