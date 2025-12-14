Nekadašnji trener Dinama Krunoslav Jurčić (56) i aktualni voditelj egipatskog Pyramidsa nije uspio izboriti finale Fifinog Interkontinentalnog Kupa. Aktualni osvajač Cope Libertadores Flamengo pobijedio je 2-0
Bivši trener Dinama nije uspio izboriti finale Fifinog natjecanja
Trener aktualnog prvaka afričkee Lige prvaka Pyramidsa Krunoslav Jurčić nije uspio izboriti finale Fifinog Interkontinentalnog Kupa. Osvajač Cope Libertadores Flamengo pobijedio je 2-0 golovima Lea Pereire u 24. i Danila u 52. minuti. Za natjecanje je standardno da se trofej Challenger Kupa dodijeli pobjedniku polufinala. Golove i najbolje trenutke sa susreta pogledajte ovdje.
Flamengo je prije ove utakmice slavio protiv Cruz Azula (2-1), a Pyramids je pobijedio Auckland City (3-0) i Al Ahli (3-1). Finale ovosezonskog natjecanja, koje se održava od prošle godine i čiji je aktualni prvak Real Madrid, igrat će se u srijedu od 18 sati na Ahmad bin Ali stadionu u Al Rayyanu.
Pyramidsi su u lipnju ove godine postali pobjednici afričke Lige prvaka nakon što su u finalu porazili južnoafrički Mamelodi Sundown (3-2). Zbog sjajnog pothvata Jurčićev klub dobio je nagradu za najbolji afrički klub godine.
