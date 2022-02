Hrvatski sportaši i dalje, na sve moguće načine, pokušavaju napustiti Ukrajinu. Naši nekadašnji nogometni reprezentativci Darijo Srna i Ognjen Vukojević još uvijek se nalaze u jednom kijevskom hotelu, dok je bivši trener Dinama Igor Jovićević cijeloga dana - na cesti. Igor Jovićević nalazi se u automobilu s dva hrvatska nogometaša Nevenom Đurasekom (igra za Dnjipro-1) i Lovrom Cvekom (Zorja Lugansk), te pomoćnim trenerom Zorje.

- Gdje smo? Na cesti koje, vjerujte mi, ne postoje ni na našim navigacijama. Tražimo put za izlazak iz Ukrajine, a ne mogu vam ni opisati kolike su tu gužve. Mi smo u jednom autu, u drugom su Brazilci, u trećem Španjolci, svima je cilj samo što prije napustiti Ukrajinu - poručio nam je Igor Jovićević, pa dodao:

- Sada se vozimo pored mjesta Umanj, promijenili smo naše planove, više bijeg iz Ukrajine ne tražimo preko Lavova, već preko Rumunjske. Razlog? Na putu prema Lavovu je kod mjesta Hmeljnicki bombardiran jedan most, tamo se ne može proći, pa se ljudi već od tamo vraćaju u našem smjeru. Tako da se sada iz Umanja probijamo preko Vinnicje do Černivca, tamo je blizu rumunjska granica. To vam je onaj dio uz Moldaviju.

Igor Jovićević je nastavio...

- Do Rumunjske bi, ako sve bude u redu, trebali stići kroz osam-devet sati. Rusi u tom dijelu Ukrajine kroz koji se sada vozimo nemaju vojnih ciljeva, pa vjerujem da će sve biti OK. I u Lavovu su tijekom današnjeg dana sirene i uzbune, dok su se ruske snage svojom invazijom već probile i do Kijeva. Situacija je jako alarmantna, predsjednik Zelenskij je građane Kijeva zamolio da ne napuštaju svoje domove.