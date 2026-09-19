Bivši trener Hajduk briljira s Lazijom u Seriji A. Pri vrhu su!

Nogometaši Lazija izjednačili su se s Romom i Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva sa po 13 bodova naon 2-0 gostujuće pobjede protiv Venezije u 5. kolu. Golove za Lazio postigli su Zaccagni (51-11m) i Noslin (60).

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo odigrao je čitav susret za Lazio, dok Toma Bašić, Bartol Franjić i Marin Šverko nisu konkurirali za nastup kod Venezije koja je na dnu bez bodova.

Lazio od ove sezone vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso. On je s 'bilima' prije dvije sezone osvojio 3. mjesto HNL-a, a kasnije vodio talijansku nogometnu reprezentaciju s kojom je doživio fijasko. Ispao je s njom u kvalfikacijama za Svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine.