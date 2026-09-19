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GENNARO GATTUSO

Bivši trener Hajduk briljira s Lazijom u Seriji A. Pri vrhu su!

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Bivši trener Hajduk briljira s Lazijom u Seriji A. Pri vrhu su!
Foto: Daniele Mascolo
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Lazio se na vrhu Serije A izjednačio s vodećim dvojcem Interom i Romom koji imaju 13 osvojenih bodova u pet kola

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Nogometaši Lazija izjednačili su se s Romom i Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva sa po 13 bodova naon 2-0 gostujuće pobjede protiv Venezije u 5. kolu. Golove za Lazio postigli su Zaccagni (51-11m) i Noslin (60).

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo odigrao je čitav susret za Lazio, dok Toma Bašić, Bartol Franjić i Marin Šverko nisu konkurirali za nastup kod Venezije koja je na dnu bez bodova.

Lazio od ove sezone vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso. On je s 'bilima' prije dvije sezone osvojio 3. mjesto HNL-a, a kasnije vodio talijansku nogometnu reprezentaciju s kojom je doživio fijasko. Ispao je s njom u kvalfikacijama za Svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine. 

Serie A - Lazio v Genoa
Foto: VINCENZO LIVIERI

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