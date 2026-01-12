Obavijesti

ROĐEN U CRNOJ GORI

Bivši učenik Ivana Ljubičića i nekad treći igrač svijeta završio karijeru: 'Nikad niste spremni'

Foto: DARRYL DYCK

Miloš Raonić, bivši finalist Wimbledona, objavio mirovinu! Osvojio osam ATP naslova, prvi Kanađanin u Grand Slam finalu. "Najsretniji čovjek", poručio je Raonić

Kanađanin Miloš Raonić, nekada treći svjetski igrač i finalist Wimbledona iz 2016., u ponedjeljak je objavio odlazak u igračku mirovinu nakon karijere u kojoj je osvojio osam ATP naslova.

"To je trenutak koji jednog dana mora doći, znate to, ali nevjerojatno je da nikad niste spremni. Spreman sam koliko god mogu biti", komentirao je 35-godišnji Kanađanin na društvenim mrežama, nazivajući sebe "najsretnijim čovjekom koji je uspio živjeti i ostvariti svoje snove".

Rođen u Podgorici u Crnoj Gori, Raonić je postao prvi Kanađanin koji je stigao do finala nekog Grand Slama. S Ivanom Ljubičićem radio je dvije i pol godine od 2013. do 2015., a veliki trenutak slave imao je 2016. kada je pobijedio Rogera Federera u polufinalu Wimbledona prije nego je u finalu izgubio od Andyja Murraya. Iste godine stigao je do polufinala Australian Opena i ATP finala na kraju godine, završivši sezonu kao treći na svijetu.

Zadnjih godinu i pol dana, od poraza u prvom kolu Olimpijskih igara u Parizu, nije se natjecao. 

