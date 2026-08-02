Bivši 'vatreni' ipak nije gotov s karijerom. Odlazi u sedmu ligu

Mile Škorić (35) zaključio je profesionalnu karijeru, pa odmah preselio među - amatere. Iskusni branič koji je u karijeri nastupao i za hrvatsku reprezentaciju postao je novi član Sloge iz Novih Mikanovaca. Riječ je o županijskom drugoligašu, klubu pored Vinkovaca koji se natječe u sedmom rangu hrvatskog nogometa, gdje se počeo baviti nogometom s pet godina davne 1996. Čak mu je i županijski savez poželio dobrodošlicu.

"U ime Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog upućujemo srdačnu dobrodošlicu Mili Škoriću povodom njegova dolaska u NK Slogu Novi Mikanovci. Povratak bivšeg hrvatskog reprezentativca i dugogodišnjeg kapetana NK Osijek u klub u kojem je napravio prve nogometne korake velika je čast za NK Slogu, ali i za cjelokupni nogomet Vukovarsko-srijemske županije. Vjerujemo da će njegovo bogato iskustvo, profesionalnost i sportski autoritet biti veliki poticaj mladim igračima te dodatno pridonijeti kvaliteti i popularizaciji našeg županijskog nogometa. Mile, želimo ti mnogo zdravlja, uspjeha i lijepih trenutaka u dresu matičnog kluba", napisali su iz Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-srijemskog.

Sredinom mjeseca je Mile na Instagramu objavio: "Svako putovanje jednom dođe kraju. Zbog ozljede završavam svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Hvala svima ljudima koji su bili dio mog puta i ostavili trag u njemu. Ponosan sam na sve što sam prošao i zahvalan na svakoj prilici, podršci i uspomeni.

Tijekom 18-godišnje profesionalne karijere igrao je za Osijek (u dva navrata), Goricu, HAŠK, Canzghou Mighty Lions, Tianjin Jinmen Tiger i Rijeku. Za "vatrene" je nastupio sedam puta, a posebno se pamti dvoboj Lige nacija protiv Portugala na Poljudu 2020. u porazu 3-2, koji je odigrao tri dana nakon dvoboja s trećeligašem Udarnikom u Kupu. Tad je izbezumio Cristiana Ronalda.