Bivši 'vatreni' je prokomentirao krila i bekove Dinama: Meni je to bilo stvarno neshvatljivo...

Gordon Schildenfeld, nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama, analizirao je poraz zagrebačkog kluba od Hajduka 2-1 u emisiji Studio HNL na MAXSportu. Među temama koje je izdvojio bili su učinak krilnih nogometaša, problemi u igri jedan na jedan te promjene koje je trener Mario Kovačević napravio tijekom drugog poluvremena.

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Schildenfeld smatra da Dinamo trenutačno nema dovoljno rješenja na bočnim pozicijama u napadu. Posebno ga zabrinjava činjenica da zagrebačka momčad već nekoliko utakmica teško prolazi suparničke igrače na krilima.

- Dinamo mi trenutačno ne izgleda dobro. Izgubio je dosta kvalitete, pogotovo na krilnim pozicijama. Da se dogodi situacija u kojoj nijedno krilo tijekom 90 minuta ne uspije proći nijednog igrača, i to već nekoliko utakmica, meni je stvarno neshvatljivo.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Osvrnuo se i na desnu stranu Dinamove momčadi, na kojoj se izmjenjuju Paul Tabinas i Moris Valinčić. Prema njegovu mišljenju, ni jedan ni drugi zasad ne donose dovoljno u napadačkim situacijama, što otežava stvaranje prilika.

- O tome smo već govorili, pogotovo o desnoj strani. Bez obzira na to igra li Tabinas ili Valinčić, krilni igrači jednostavno nemaju kvalitetu ni snagu da u situacijama jedan na jedan prođu suparnika. Možda trenutačno nisu ni u formi da to izvedu i zbog toga Dinamova igra jako pati, objasnio je Schildenfeld.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske komentirao je i poteze Dinamova trenera u završnici susreta na Poljudu. Spornim mu se učinilo to što je Kovačević, dok je njegova momčad lovila izjednačenje, mijenjao uloge igračima u obrambenoj liniji. U 63. minuti Niko Galešić zamijenio je Tabinasa i preuzeo mjesto desnog beka. Deset minuta poslije u igru je ušao Moris Valinčić umjesto Sergija Domingueza, nakon čega je Valinčić zauzeo poziciju desnog beka, a Galešić se preselio na stopera.

- Neke stvari nisu mi jasne ni kod zamjena. U 73. minuti ulazi Valinčić, što je bila posljednja zamjena. Izlazi bek, ulazi bek, a igrač koji je ušao na poziciju desnog beka nakon deset minuta prelazi na stopera, iako Dinamo gubi 2-1, komentirao je Schildenfeld.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pritom je naglasio da Galešić, prema njegovu mišljenju, zaslužuje veću ulogu u obrani zagrebačkog sastava.

- Govorim o Galešiću, igraču koji je dosad na više pozicija pokazao da može kvalitetno odigrati i da može biti čak i prva opcija u obrani. Dinamova obrana dosad ne izgleda najbolje i možda bi Galešić trebao dobiti priliku, zaključio je.

Hajduk je do pobjede u derbiju devetog kola HNL-a stigao nakon preokreta. Dion Drena Beljo doveo je Dinamo u vodstvo u 21. minuti, no već tri minute kasnije Scott McKenna zatresao je vlastitu mrežu. Konačnih 2-1 postavio je Sanyang Bamba u 59. minuti.

Splićani su pobjedom preuzeli vrh prvenstvene ljestvice, dok Dinamo nastavlja sezonu uz dodatni pritisak zbog rezultata i izvedbi. Zagrebačku momčad očekuje europski ogled s Anderlechtom na Maksimiru, a potom i prvenstveno gostovanje kod Slaven Belupa.