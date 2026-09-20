Obavijesti

Sport

Komentari 2
OGLASIO SE RAKITIĆ

Bivši 'vatreni' o Livakoviću u Barci: Za tako malo novca...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 5 min
Bivši 'vatreni' o Livakoviću u Barci: Za tako malo novca...
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rekao mi je da stvarno jako želi braniti i mislim da je ovo savršen trenutak za njega da uhvati ritam i pokaže da je njegov dolazak bio sjajan potez, izjavio je Ivan Rakitić prije susreta

Admiral

Dominik Livaković debitirao je na golu Barcelone u sedmom kolu španjolske La Lige na gostovanju kod Seville. Katalonska momčad gubila je 1-0, u 19. minuti zabio je Fofana, ali je preokrenula (3-1) hat-trickom Raphinhe. 

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
68
Foto: instagram

Livaković je konačno dobio priliku da starta od prve minute i ostvari prvi nastup u katalonskom dresu nakon što se prvi golman Barcelone Joan Garcia ozlijedio u prošlom kolu protiv Racinga. Livi je potpisom za Barcelonu postao tek peti Hrvat koji je igrao za taj klub, a uoči utakmice u Andaluziji njegov transfer komentirao je bivši reprezentativac i igrač Katalonaca Ivan Rakitić.

BIVŠI DINAMOVCI Barca objavila zajedničku sliku Livakovića i Olma: Prvi puta u istom dresu nakon šest godina
Barca objavila zajedničku sliku Livakovića i Olma: Prvi puta u istom dresu nakon šest godina

- Za mene je on vrhunski vratar. Čini se nevjerojatnim da za tako malo novca možeš dobiti toliku sigurnost na vratima - rekao je u emisiji "Tiempo de Juego". 

Pohvalio je i posao Barcelonine uprave te posebno predsjednika Joana Laportu i sportskog direktora Deca zbog realizacije posla koji smatra iznimno povoljnim za katalonski klub.

Osvrnuo se na Livakovićevu epizodu u Španjolskoj, kada je branio za Gironu, ali tamo nije dobio minutažu.

SLAVLJE U DEBIJU Livaković nakon debija u dresu Barce: Olmo mi je puno olakšao
Livaković nakon debija u dresu Barce: Olmo mi je puno olakšao

- Ako dovedeš vratara poput Dominika, onda je to da bi branio. Vrlo dobro igra nogama. Mislim da je to njegova važna kvaliteta - komentirao je Rakitić. 

Otkrio je i da su nedavno zajedno bili na privatnoj večeri te da mu je Livaković priznao koliko želi dobiti priliku u Barceloni.

- Rekao mi je da stvarno jako želi braniti i mislim da je ovo savršen trenutak za njega da uhvati ritam i pokaže da je njegov dolazak bio sjajan potez - izjavio je Rakitić za kraj. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani
PRED TELEVIZIJSKIM KAMERAMA

VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani

Šok na TV-u! Niko Kovač usred intervjua saznao da mu je preminuo bivši suradnik Peter Hermann, a gledatelji smatraju da mu to nije trebalo biti rečeno pred televizijskim kamerama
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci

Ovog vikenda u osmom kolu HNL-a na rasporedu je Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, a voditeljica Hajduk TV-a pred okršaj na riječkoj Rujevici podijelila je fotografiju s Poljuda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026