Bivši 'vatreni' o Livakoviću u Barci: Za tako malo novca...

Dominik Livaković debitirao je na golu Barcelone u sedmom kolu španjolske La Lige na gostovanju kod Seville. Katalonska momčad gubila je 1-0, u 19. minuti zabio je Fofana, ali je preokrenula (3-1) hat-trickom Raphinhe.

Livaković je konačno dobio priliku da starta od prve minute i ostvari prvi nastup u katalonskom dresu nakon što se prvi golman Barcelone Joan Garcia ozlijedio u prošlom kolu protiv Racinga. Livi je potpisom za Barcelonu postao tek peti Hrvat koji je igrao za taj klub, a uoči utakmice u Andaluziji njegov transfer komentirao je bivši reprezentativac i igrač Katalonaca Ivan Rakitić.

- Za mene je on vrhunski vratar. Čini se nevjerojatnim da za tako malo novca možeš dobiti toliku sigurnost na vratima - rekao je u emisiji "Tiempo de Juego".

Pohvalio je i posao Barcelonine uprave te posebno predsjednika Joana Laportu i sportskog direktora Deca zbog realizacije posla koji smatra iznimno povoljnim za katalonski klub.

Osvrnuo se na Livakovićevu epizodu u Španjolskoj, kada je branio za Gironu, ali tamo nije dobio minutažu.

- Ako dovedeš vratara poput Dominika, onda je to da bi branio. Vrlo dobro igra nogama. Mislim da je to njegova važna kvaliteta - komentirao je Rakitić.

Otkrio je i da su nedavno zajedno bili na privatnoj večeri te da mu je Livaković priznao koliko želi dobiti priliku u Barceloni.

- Rekao mi je da stvarno jako želi braniti i mislim da je ovo savršen trenutak za njega da uhvati ritam i pokaže da je njegov dolazak bio sjajan potez - izjavio je Rakitić za kraj.

