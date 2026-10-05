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Bivši 'vatreni': Situacija nije baš dobra, teško je bilo kome zabiti sedam golova! Ovo nam treba

Piše HINA,
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Bivši 'vatreni': Situacija nije baš dobra, teško je bilo kome zabiti sedam golova! Ovo nam treba
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Foto: Paul Childs
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Vjerujem da će u utorak biti drugačija utakmica, posebno zato jer se igra ovdje u Splitu, gdje je publika jako strastvena, a stadion će biti ispunjen, komentirao je bivši 'vatreni' Mate Bilić

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Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mate Bilić (45) vjeruje da će Hrvatska u utorak na prepunom Poljudu igrati "s više strasti" pa protiv svjetskog prvaka Španjolske pokazati ono što ju je oduvijek krasilo, a to je srčanost.

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Slaven Bilić nakon poraza od Engleske | Video: Goran Kovačić/pixsell

- Teško je objasniti što se dogodilo protiv Engleske, premda se njoj nije lako suprotstaviti. Danas je teško zabiti sedam golova bilo kome, a posebno ovakvoj hrvatskoj generaciji. Nadamo se da je to bio samo loš dan, jedna loša večer - izjavio je 45-godišnji Bilić za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

Hrvatska dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija nakon što je u subotu u Rijeci upisala najteži poraz u svojoj povijesti.

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- Nadamo se da će protiv Španjolske igrati drugačije, s više strasti, srčanije kao što su uvijek radili. Da će to biti lijepa utakmica, za nas svakako teška, ali da ćemo barem dati sve od sebe na terenu - rekao je bivši napadač Hajduka, Real Zaragoze, Sporting Gijona, bečkog Rapida i Splita.

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Španjolski novinari začuđeni su blijedom predstavom koju je prikazala Hrvatska u Rijeci, samo tri mjeseca nakon Svjetskog prvenstva. Napomenuli su da je Hrvatska uvijek borbena i konkurentna pa im nije jasno što se dogodilo.

Bilić je podsjetio da je došao novi izbornik Slaven Bilić, koji je već bio u toj ulozi i igrao za Hrvatsku, a da je promijenio puno igrača tijekom posljednje tri utakmice sa Češkom (2-1), Španjolskom (1-4) i Engleskom (0-7) pa je primjerice na tribini ostavio Antu Budimira, 35-godišnjeg napadača sa 100 postignutih golova u La Ligi.

- Bio je to kao neki 'casting', tijekom kojeg su se tražili igrači za iduće Europsko prvenstvo - rekao je.

Mate Bilić je 2009. zaigrao za Hrvatsku dok je izbornik bio upravo Slaven Bilić, te je zabio tri gola u sedam utakmica. Sada kaže da je Hrvatska tehnički dobra, premda je Španjolska iznad u tom segmentu.

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- Zato je potrebno ostaviti srce na terenu. To je uvijek bio znak našeg identiteta. To je nedostajalo u utakmici s Engleskom - rekao je.

- Moramo imati veće zajedništvo nego ikada, jer se ne nalazimo u dobroj situaciji. Nadam se da je ovo trenutak za promisliti i da ćemo protiv Španjolske odigrati drugačiju utakmicu - dodao je.

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Upitan kako se osjeća 41-godišnji kapetan Luka Modrić, osvajač brojnih trofeja, u trenutku dok se Hrvatsku zbog 0-7 uspoređuje sa San Marinom, Bilić je odgovorio da mu neće biti nimalo lako s obzirom da se igra protiv Španjolske nakon sedam primljenih golova.

- Teško je reći kako se osjeća, ali on je dosad znao promijeniti ovakve situacije. Možda tako bude i sada pa pobijedimo Španjolsku-  izjavio je.

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Foto: Paul Childs

- Vjerujem da će u utorak biti drugačija utakmica, posebno zato jer se igra ovdje u Splitu, gdje je publika jako strastvena, a stadion će biti ispunjen - zaključio je.

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