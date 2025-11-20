Obavijesti

SLAVI DI MARIJIN KLUB

Bizaran sastanak u Argentini: Završili sezonu pa za zelenim stolom odlučili tko će biti prvak

Piše HINA,
Rosario Central novi prvaci Argentine! AFA promijenila pravila i proglasila ih najboljima nakon 38 godina čekanja. Boca Juniors ostali kratkih rukava

Nogometaši Rosario Centrala proglašeni su prvacima Argentine za 2025. godinu nakon što je Argentinski nogometni savez (AFA) promijenio pravila po završetku sezone.

Naime, na sastanku održanom u sjedištu AFA-e u četvrtak odlučeno je kako naslov prvaka pripada momčadi koja je osvojila najveći broj bodova u ovoj kalendarskoj godini, odnosno kada se svim sastavima zbroje bodovi osvojeni i u Aperturi i u Clausuri. Po tom kriteriju Rosario Central je najbolji sa 66 bodova, četiri više od drugih Boca Juniorsa.

Prema dosadašnjim pravilima, sastav s najviše osvojenih bodova samo je osiguravao nastup u Copi Libertadores sljedeće godine, dok su za naslov prvaka razigravali prvaci Aperture i Clausure. Za Rosario Central ovo je peti naslov prvaka Argentine, a prvi nakon 1987. Najpoznatiji član momčadi svjetski je prvak iz 2022. s Argentinom Ángel Di María (37), koji se ove godine vratio u dječački klub.

