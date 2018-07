Bizaran trenutak utakmice: Na teren su bacili - mrtvu ribu?!

Po mnogočemu neobična bila je utakmica između Hrvatske i Engleske. Način na koji smo se vratili, Perišićev gol i Engleska nemoć, panika...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Međutim, u jednom trenutku na terenu se pojavila i - mrtva riba. Ne zna od kuda je došla, pretpostavlja se da ju je netko s tribina bacio. Uglavnom, uklonjena je po brzom postupku i nije imala utjecaja igru...

Dead fish thrown on pitch during England's semi-final clash against Croatia https://t.co/y0usKGYM4n 3 pic.twitter.com/qLpLkXOr0E