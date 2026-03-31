Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČEKA OPERACIJU

Bizarna ozljeda Špehara. Pukla mu je Ahilova tetiva na treningu ženske momčadi Osijeka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: ?lanovi NK Osijek birali novog predsjednika i direktora kluba | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

U bogatoj igračkoj karijeri Špehar je igrao za Osijek, Zagreb, Club Brugge, Monaco, Sporting, Galatasaray i Standard Liège, ali nije pretrpio tako tešku ozljedu kao na treningu ženske momčadi Osijeka

Robert Špehar, trener ŽNK Osijeka, doživio je tešku ozljedu na treningu. Nekadašnji hrvatski reprezentativac i proslavljeni napadač tijekom igračke karijere nije imao većih problema s ozljedama, no sada je u bizarnim okolnostima zadobio rupturu Ahilove tetive. Iz osječkog kluba potvrdili su kako ga očekuje operativni zahvat te su mu poželjeli brz i uspješan oporavak.

Špehar je iza sebe ostavio bogatu igračku karijeru dugu gotovo dva desetljeća. Najdublji trag ostavio je u dresovima Osijeka i Zagreba, dok je u inozemstvu nastupao za brojne ugledne klubove poput Club Bruggea, s kojim je osvojio belgijsko prvenstvo i kup, zatim Monaca, s kojim je stigao do polufinala Lige prvaka, kao i za Sporting, Galatasaray i Standard Liège. Karijeru je zaključio na Cipru, gdje je s Omonijom osvojio  kup.

Za hrvatsku reprezentaciju imao je osam nastupa između 1992. i 1996. godine, a bio je i dio momčadi koja je osvojila turnir Kupa kralja Hasana II. 

Nakon igračke karijere Špehar se posvetio trenerskom poslu, a prije dolaska u ŽNK Osijek vodio je i Višnjevac, s kojim je izborio plasman u Treću HNL Istok. Teška ozljeda sada ga je privremeno udaljila s klupe, no u klubu vjeruju kako će se uskoro vratiti svakodnevnim obvezama.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

U DOMU LEGENDE

JOŠ MALO DO CILJA

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026