Hrvatska ženska reprezentacija nalazi se u 'balonu' u Rigi, Latviji, gdje iščekuje posljednje kvalifikacijske utakmice za predstojeći EuroBasket koji se održava u Španjolskoj i Francuskoj od 17. do 27. lipnja 2021.

Prvobitnim rasporedom planirane su utakmice s Njemačkom (4. veljače) i Sjevernom Makedonijom (6. veljače), no po najnovijim informacijama reprezentacija Sj. Makedonije neće moći nastupiti u ovom ciklusu, naravno, zbog pozitivnih nalaza na korona virus.

Prema dostupnim informacijama, dva člana makedonskog stožera bili su pozitivni na korona virus, a većina igračica i ostatak stožera se smatraju bliskim kontaktima tako da su nadležne zdravstvene institucije Sjeverne Makedonije procijenile da bi putovanje bilo preveliki rizik, a da bi ostatak reprezentacije trebao ostati u samoizolaciji.

Ni naša reprezentacija nije otputovala u 'punom sastavu'. Izbornik Stipe Bralić i pomoćna trenerica Iva Borović Gregov također su bili pozitivni na korona virus, a ako se novi test pokaže negativnim, Bralić se priključiti svojim izabranicama uoči utakmice s Njemicama.

Njegovu ulogu trenutačno igra pomoćni trener, Goran Gunjević.

- Malo nas je uhvatila neugodna situacija, no bili smo spremni i na to. Uvijek postoje i varijante B i C, tako smo se pripremali i za prvi balon. Tada nas je dohvatilo na igračkom kadru, a sada nažalost na stručnom kadru - rekao je za službene stranice HKS-a.

Djevojke su danas odradile prvi trening od svojeg dolaska u Latviju.

- Jutarnji trening je protekao odlično. Djevojke su došle motivirane, znaju što im je glavni zadatak i cilj i vidi se na njihovim licima da su spremne na to.

Njemačka reprezentacija je ostala bez dvije važne košarkašice (Gülich i Sabally), no Gunjević tvrdi da su fokusirani samo na sebe.

- Zapravo, Sabally nije bila ni u prvom balonu pa su i dalje igrale jako dobro. Nedostatak Gülich ih je sigurno oslabio, ali ono što mene osobno veseli, ali i cijeli stožer i Savez je naš roster. Vratila se Marija Režan, došla je Iva Slonjšak, Ivana Tikvić, Lea Miletić… tako da imamo u neku ruku slatke brige jer otkako su se one vratile, mi više ne gledamo ni prema Njemicama ni bilo kojem drugom protivniku. Čisto smo fokusirani na sebe i svoje mogućnosti.

Podsjetimo, Hrvatska je u prvom ciklusu upisala uvjerljivu pobjedu (83-65) nad Latvijom da bi smo se nešto više namučili (93-86) s Njemicama, ali ishod je ostao isti.

Potom su pale i Makedonke (80-62), a onda su nam i Latvijke uzvratile za poraz (83-69) na domaćem na terenu. Pobjeda protiv Njemačke osigurala bi nam prvo mjesto u skupini koje izravno vodi u Španjolsku i Francusku.

Ako ne osiguramo prvo mjesto, nije 'smak svijeta', jer na EuroBasket putuje i pet najboljih drugoplasiranih momčadi, a trenutačno smo drugi u tom poretku.

Kvalifikacijsku utakmicu za EuroBasket protiv Njemačke možete uživo pogledati u 15.30 na Sportskoj televiziji te na službenom FIBA You Tube kanalu.