Bjegunac i Tudor gledali Štimca, on pobijedio pa izgubio živce: 'Nogomet nam je uništen. Bok'

Derbi 12. kola HNL-a između Dinama i Rijeke (2-1) podigao je puno prašine, a ništa manje uzbudljiv nije bio ni onaj u susjednoj Bosni i Hercegovini. Zrinjski je slavio kod Širokog Brijega 2-1, a bivši hrvatski izbornik Igor Štimac priredio je pravu predstavu nakon susreta - prvo pred kamerama, potom i na konferenciji za medije.

Slavlje Štimčevog Zrinjskog s tribine Pecare gledali su donedavni trener Juventusa Igor Tudor i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Široki Brijeg: Zdravko Mamić na hercegovačkom derbiju NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Široki Brijeg: Zdravko Mamić na hercegovačkom derbiju NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Imali su što i za vidjeti. Široki je poveo golom Posavca u 30. minuti da bi domaćin samo šest minuta kasnije ostao s desetoricom nakon isključenja Sesara.

Zrinjski je izjednačio već do kraja prvog poluvremena, u 45. minuti Ćuže je razveselio gostujuće navijače.

Rezultat 1-1 na semaforu je stajao sve do 76. minute kada je nekadašnji Dinamov talent Toni Majić zabio pobjednički gol. A Igor Štimac je potkraj utakmice uspio zaraditi isključenje.

Igrao se produžetak kada je Štimac ušao u teren i prigovorio sucu Luki Bilbiji zbog prekršaja kojega je dosudio za domaću momčad iako je njegov igrač Tyler Burey dobio udarac po licu. Sudac mu je najprije pokazao žuti karton, no Štimac je nastavio prigovarati i sudac ga je isključio.

Foto: Arena Sport/screenshot

Foto: Arena Sport/screenshot

Uslijedio je performans pred kamerama nakon utakmice.

- Reći ću samo ovo, igračima i jedne i druge ekipe kapa do poda, na žalost s treće strane je malo uništena utakmica. Kao treneru ne bi mi bilo žao da su ostali s 11 igrača. Dok smo imali isto igrača bili su bolji, trgnuli smo se kada smo ostali s igračem više. Druga stvar me naljutila, što nam je uništen nogomet danas ovdje, bok - rekao je Štimac i otišao.

Na konferenciji za medije bilo je još žustrije. Štimac se prepirao s jednim novinarom nakon što je prvo rekao da su "suci uništili nogometnu predstavu i nama i Širokom" na što ga je novinar upitao "je li neprimjereno što je rekao da je netko sudački zaštićen s obzirom da je čovjek iz vašeg kluba već desetljećima na čelu sudačke komisije".

Uto je uslijedilo prepiranje, upadanje jedan drugom u riječ, Štimac je u jednom trenutku pravio grimase, izgubio živce pa napustio konferenciju za medije.