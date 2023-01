Bjegunac: Nisam ništa u klubu. Bjegunac tri minute kasnije: Ja sam zabranio prodaju Oršića!

Valjda je svakome jasno da ja nit' mogu voditi klub niti ga vodim, kazao je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić na 90-minutnoj presici u Mostaru. Ipak, ubrzo se demantirao...

- Došla je ponuda za Oršića od Burnleyja. Dinamo je tada imao nezavidnu financijsku situaciju, svi parametri su za to da se Oršić proda za 10 milijuna eura. Ja u tom trenutku imam moć, nemojmo se lagati, koliko god sad to meni štetilo. Još uvijek tada imam moć, svi su za to da se proda Oršić. Ja ne dam. On zna da ja ne dam - kazao je Mamić samo nekoliko minuta nakon što je rekao da ne može voditi Dinamo.

Mamić se na presici u Mostaru obrušio na Krešimira Antolića, trenera Čačića, članove Uprave, a nije zaboravio ni novinare... Bitka za Dinamo ide dalje. Sad je, logika sugerira, na potezu Krešimir Antolić.

- Ja vam govorim, putem ljudi u klubu sam spriječio njegov odlazak. A to đubre kaže da sam ga ja htio prodati. I to đubre ga je prodalo sad za 5.75 milijuna eura, i to kada ga nikad nije smio prodati. Zašto su ga prodali? Nemaju pojma o životu - rekao je Mamić, a ostaje vidjeti hoće li ga Antolić demantirati...

