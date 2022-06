Bjelica: Imamo ponude za dva igrača! Na kraju sezone ostali smo bez energije, i momčad i ja

Osijek je u samoj završnici prošle sezone 'prokockao' sve što je gradio tijekom godine. Sada, ranije nego ikada, kreću pripreme za novu sezonu. Nenad Bjelica je u ponedjeljak odradio zakazanu prozivku, nakon čega je odradio prvu presicu uoči nove sezone.

- Danas smo krenuli u trening, obavili prozivku, na kojoj se pojavilo 33 igrača. Trideset i jedan igrač danas je obavio testiranje, jedino Kleinheisler i Barišić nisu bili u stanju zbog ozljeda. Na prozivci nisu bili reprezentativci Ivušić i Janjić te četiri igrača koji su pod ugovorom, a za koje tražimo rješenja: Ndockyt, Caro, Špoljarić i Talys. Ta su četiri igrača dobila dozvolu da ne budu danas na treningu. Za njih tražimo drugi klub. Svi igrači su došli u dobrom stanju, imali su plan i program rada na godišnjem odmoru. Svi su nasmijani i sve ih je lijepo takve vidjeti - rekao je Bjelica u uvodu.

Završnica prošle sezone? Kako spriječiti da se ne ponovi?

- Radimo na tome. Ja nisam taj koji o tome treba pričati. Ja sam odgovoran za sportski dio. Razočaran sam da ste to primijetili to dva mjeseca prije kraja sezone, a ja tome pričam već godinu dana. Volio bih kada se mene ne bi sve pitalo. Ja sam se odmorio. Kada vidim svoje igrače nasmijane na prvom treningu, normalno da me to puni energijom i motivacijom. Ja ću dati sve za ovaj klub do zadnjeg dana. Ovaj klub, osim što je moj posao, je i moja velika emocija. Ali, također želim i kod svih drugih vidjeti tu emociju. Spreman sam za rad. Do zadnjeg dana dat ću svoj maksimum. Ovaj klub je institucija i ja ću je poštivati do kraja.

Kakvi su vaši planovi?

- Moj plan je odmoriti se nakon treninga, sutra dva treninga i tako dalje. Kratkoročno planiramo, u ovom je trenutku samo Osijek u mojoj glavi. Maksimalno sam fokusiran na svoj klub, klub koji me plaća.

Jeste li razgovarali s predsjednikom kluba?

- Ja nemam problem s predsjednikom. Razgovarao sam prije odlaska na odmor s njime, sinoć smo se čuli i poželio mi je dobar početak priprema, nismo ulazili u ove teme o kojima ste me pitali. Vidjeli ste na kraju sezone koliko nedostatak energije kod mene utječe na momčad. Previše je energije otišlo u vjetar. Kada sam rekao da sam umoran, stvarno sam bio umoran. Želim se maksimalno fokusirati na momčad i na sportski dio. Na sve ostalo uopće više neću odgovarati.

Ponude za Belju?

- Ne bih pričao o klubovima koji se interesiraju, lista bi bila poprilično dugačka. Bilo je konkretnih ponuda koje smo odbili. Ako dođe nemoralna ponuda, koju mi želimo za njega, sjest ćemo s njim i razgovarati. Drago mi je da je tu s nama, odbio je produženi godišnji, iako je bio s reprezentacijom. Voljan je i željan, želi se dokazati i pokazati... Generalno, mislim da ćemo dovoditi igrače ukoliko će nas napustiti neki od stožernih igrača. Ovi dečki koji su tu pokazali su da se mogu potući sa svakim u HNL-u. Za ove ciljeve mislim da imamo sasvim dobru momčad.

Neki klubovi posude igrače pod uvjetom da ne smiju igrati protiv svoje matične momčadi. Kako to komentirate?

- Mi smo posudili samo Belju. Dion nam nije zabio nijedan gol koji nam je oduzeo bod. Ja sam za to da ukoliko igrač ide na posudbu, ide s razlogom da napreduje i ne vidim razlog da mu oduzmemo četiri utakmice u sezone.

Kako vi vidite Belju u Osijeku, uklapa li se u vaš sustav?

- Prije svega smo jako sretni da se Dion razvio kao što se razvio. Njegova posudba u Istru bila je pun pogodak, s 19 godina zabiti 19 golova u prvenstvu i Kupu su lijepe brojke. On je tim golovima pokazao da se na njega mora ozbiljno računati pa čak mu i podrediti igru. Za svakog dobrog nogometaša u našoj momčadi ima mjesta, a on je više nego dobar nogometaš. Mislim da se on može adaptirati u svaki sustav, vidjet ćemo...

Koliko igrača idu na pripreme?

- Sad smo na 33. Kleinheisler neće ići, priključit će nam se Bakić i Janjić, kao i Ivušić. Ima jako puno upita za naše igrače tako da broj nogometaša nije nikad bio i neće biti problem na pripremama.

'Gužva u šesnaestercu' u napadu?

- Imamo stvarno dobre igrače na svim pozicijama. Vidjet ćemo hoće li doći do transfera jednog od njih. Imaju kvalitetu, ali možda procijenimo da je bolje negdje transfer. Imam slatke brige. Zadovoljan sam svim pozicijama.

Prošle sezone Osijekovi napadači nisu briljirali.

- Svejedno mislim da su to kvalitetni napadači. Nekad imaju dobro sezonu, nekad svi skupa nemaju sezonu kao Livaja ili Drmić. Teško je znati kako će napadači reagirati.

Hoćete li tražiti lijevog beka?

- Leovac, Jurčević, Čeberko, Cvijanović... Imamo nekoliko igrača na toj poziciji, mislim da su dovoljno kvalitetni. Imamo pet mladih igrača, malo pomlađujemo momčad i možda ćemo dati njima više prilike da mogu pokazati svoju vrijednost.

Koji su nogometaši najbliže odlasku?

- Kleinheisler ima konkretne ponude, Beljo također. Za Ivušića ima jako puno upita, ali nismo dobili konkretnu ponudu. Svi ga gledaju. To su igrači koji bi mogli napustiti Osijek. Uvijek može doći do iznenađenje poput Žapera ili Nejašmića, ali za njih nema konkretnih ponuda.

Pampas?

- Drago mi je da radovi dobro idu. Mislim da NK Osijek zaslužuje takav stadion i vjerujem da će cijela regija živnuti.

Druga momčad Osijeka?

- Prvo bih čestitao Vukovaru na plasmanu u drugu ligu, kao i Cibaliji na ostanku u drugoj ligi. Vjerujem da ćemo uspostaviti kvalitetnu suradnju. Naša druga momčad će se natjecati u trećoj ligi. U njoj će se natjecati igrači 2003. i 2004. godište. Mislim da je to vrlo važno za prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet.

Osijek će tijekom 12-dnevnog izbivanja iz Grada na Dravi odigrati četiri pripremne utakmice i to protiv ATSV Wolfsberga i Austrije Klagenfurt u Austriji, Universitatee Cluj u Sloveniji i Poleta iz Svetog Martina na Muri u trening bazi. Generalna provjera uoči početka nove sezone bit će 9. srpnja protiv FK Krupa u Gradskom vrtu.

