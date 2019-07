Bjelica: Dovest ćemo još igrača ili dva. Majer previše motiviran

Superkup se vratio na hrvatske travnjake nakon 2014. godine kada se zadnji puta dogodilo da su prvak Hrvatske i osvajač Kupa različite momčadi. Tako smo u subotu gledali omjer državnog prvaka Dinama i osvajača Kupa Rijeke u kojemu su na kraju ipak slavili Zagrepčani rezultatom 1-0 i tako Bišćanovim izabranicima "vratili" za utakmicu finala Kupa.

Osim za tu utakmicu, naplatilo je Bjelica ovdje i druge dugove Riječana. U dosadašnjim omjerima s Bišćanom, Dinamov trener je stajao slabije. Međusobni ogledi bili su do sada u korist bivšeg dinamovca Bišćana, ali je danas Bjelica popravio statistiku te sada i on i Rijekin trener imaju po dvije pobjede.

Naravno, ne bi ovo bio hrvatski nogomet da se nekoga ne zakida. Ovaj puta je to bio vjerojatno Dinamo s dva poništena gola. Gavranovićev gol poništen je zbog faula u napadu, a zatim i autogol Tomečaka zbog navodnog, jako diskutabilnog, zaleđa Oršića.

Nakon izgubljene utakmice, Igor Bišćan je za HNTV rekao:

- Kad se sve zbroji i oduzme, zasluženo su pobijedili. Nije bilo puno šansi ni s naše, ni s njihove strane, mi smo tek pred kraj imali jednu ili dvije bolje situacije koje nismo zabili i, kaže, Dinamo je apsolutno zasluženo danas pobijedio.

Rijeka je danas primijenila taktiku iz finala Kupa, no defenzivna igra danas nije bila dobar recept:

- Čak smo dobro djelovali u bloku. Dinamo osim jednog prekida nije zaprijetio u prvome dijelu. U pravu ste, mi smo htjeli defenzivno izdržati poluvrijeme, stvoriti nervozu Dinamu pa u drugom dijelu biti opasniji iz bloka, ali to nismo uspjeli - priznaje trener Rijeke, pa nastavlja:

- Ovo je dobar test za početak sezone. Suparnici poput Dinama će nas vjerojatno čekati u trećem pretkolu Europske lige ili play-offu, ako, nadam se, budemo tamo. Sada nam prvo slijedi domaća utakmica protiv Varaždina. Naravno da želimo prvenstvo otvoriti pobjedom, to nam je jako bitno - tvrdi Bišćan, a o transferima ne razmišlja previše.

- Prijelazni rok još dosta dugo traje, rekao sam to već prije, vidjet ćemo kako će sve ići. Kad to sve završi, onda ćemo biti pametniji.

S druge strane, trener Dinama, Nenad Bjelica, bio je i više nego zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

- Imali smo praktički, bez isključenja Lovre Majera, apsolutnu kontrolu cijelu utakmicu. Rijeka je tek nakon isključenja počela prijetiti tako da mislim da je ova pobjeda sasvim zaslužena - započeo je, pa nastavio: Inter Zaprešić i Rudeš igraju defenzivno, ali manje nego Rijeka. Trebate biti strpljivi, kao što smo mi danas bili. Imali smo šanse, prečku, jedan gol, jedan poništen, nije to bezidejnost, to je jednostavno teško.

O "naplaćivanju duga iz Kupa" Bjelica nema puno komentara:

- Naravno da nas je poraz u Kupu uzdrmao, no oni su pobijedili jer su bili bolji, isto kao mi danas. Na način kako mi igramo ih se može pobijediti, samo je bitno kako uđete u utakmicu. Jako je bitno ući pobjedom u sezonu. Sad se pripremamo za Lokomotivu, a kasnije ćemo vidjeti što će biti u Europi. Idemo iz utakmice u utakmicu - standardno diplomatski pojašnjava Dinamov strateg i ne skriva zadovoljstvo i ponos osvojenim naslovom:

- Kada vam druga najbolja momčad u Hrvatskoj ne šutne opasno do 83. minute, morate biti zadovoljni. Naravno da ste nakon isključenja nervozniji, da momčad malo padne, ali to nas nije previše poremetilo.

Niti Bjelica ne želi previše govoriti o prijelaznom roku:

- Mislim da nemamo u planu puno promjena. Možda još igrač-dva, nećemo se natrpavati, nema potrebe. Imamo puno mladih igrača na vratima. Moramo se fokusirati na to da pripremimo momčad ove sezone jednako dobro kao što smo to učinili prošle za sve utakmice koje nas čekaju - kaže.

Dva žuta kartona u dvije minute zasigurno su negdje u rekordnom vremenu HNL-a, ali Bjelica nije ljut na svoga mladoga igrača Majera, a poništene golove nije htio komentirati prije gledanja snimki.

- Lovro je ušao preemotiviran u utakmicu, dobro se osjećao i napravio kartone, na žalost njega i ekipe. Da bih komentirao golove moram pogledati snimke da bih znao, ali mislim da je drugi gol bio regularan i da zaleđa nije bilo, no sve u svemu, Zebec je korektno vodio utakmicu. Najbitnije je da smo mi vratili trofej u Zagreb, Superkup je naš! - zaključio je strateg "modrih".

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Nenad Bjelica je na kraju bio raspoložen i na press konferenciji gdje je spremno pojasnio svaku svoju odluku na utakmici. Jedino mu nije bilo jasno zašto je on dobio žuti karton.

- Ne znam zašto sam dobio karton, valjda će napisati sudac zbog čega da znam za dalje.

O ulascima i izlascima na teren, Bjelica kaže:

- Lovri sam u pripremama davao po pola sata, zbog toga sam danas dao šansu Damjanu. Damjan može i ofenzivno i defenzivno puno pomoći momčadi, to je radio i u Poljskoj. Protiv Inter Zaprešića je zabio dva gola, u malo minuta je zabio tri gola, namjestio njih 4-5, tako da sam zadovoljan. Vidjet ćemo od utakmice do utakmice. Imali smo manjak veznih igrača sada zbog odsustva Šunjića, More i Olma, tako da malo improviziramo - priznaje Bjelica, no nije ga strah. Zamjena ima dovoljno, tvrdi:



- Theophile ima istegnuće mišića. Želimo njega i Dilavera oporaviti za sljedeće utakmice, možda ne za Lokomotivu, ali za europske, da, barem jednog od njih. Ali Lešković i Perić danas su bili izvrsni i čestitam im na tome. Jako mi je drago zbog njih. Jedine dvije utakmice koje smo pobijedili protiv Rijeke otkad sam ja trener Dinama smo pobijedili uz njih dvojicu, tako da velike čestitke njima.

Ne sumnja ni u druge svoje igrače.

- Mnogi mladi su danas zaslužili biti u kadru s obzirom an to kako su odradili pripreme, ali eto, odlučili smo se poštivati hijerarhiju momčadi i igračima koji su prošle godine osvojili prvenstvo i osigurali ovu utakmicu, dati im šansu da danas nastupe.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Spreman je Bjelica i za početak prvenstva, a već slaže i postave:

- Za petak ćemo imati Šunjića i Moru, Lovre nema zbog kartona, ali ipak su tu dva igrača više za vezni red. Mislim da stoperi neće biti na raspolaganju, sigurno će biti nekakvih izmjena u rotaciji, ali ne prevelikih. Pinto bi mogao biti u rotaciji - potvrdio je novinarima Dinamov trener.

Komentar jed dao i na sjajnu obranu Livakovića:

- Prvi golman reprezentacije, drugi golman svijeta. Ako on neće obraniti jedinu šansu protivnika na utakmici, ne znam tko će. Bilo bi to nezasluženo da je Rijeka iz te jedne jedine situacije izjednačila.