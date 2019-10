Bjelica: Idemo s kvalitetnom ekipom, pa želimo osvojiti Kup!

Pripremamo se kao za svaku utakmicu, suprotstavit ćemo im i više nego kvalitetnu momčad. Znamo što za klub znači Kup - najavljuje sigurno Nenad Bjelica susret Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Opatije koji će se odigrati u srijedu na Kantridi s početkom u 17:30.

- Želimo proći dalje, ući u četvrtinu finala i ostvariti naš plan u ovom ciklusu, a to je ostvariti sedam pozitivnih rezultata - rekao je Bjelica, a nije daleko od istine. Šansa za pobjedu nad Opatijom, realno, je jako velika.

Rijeka je u svibnju šokirala Dinamo i peti put u svojoj povijesti osvojila Hrvatski nogometni kup pobjedom nad "modrima" 3-1, a Bjelica to i danas ističe kao jedan od svoja dva minusa otkad je na klupi Zagrepčana. Drugi je, kaže, ispadanje iz Lige prvaka protiv Young Boysa, no to mu nitko nije pretjerano zamjerio.

Na kraju krajeva, teško da mu tko od dinamovaca zamjera i izgubljeni kup kada je u Superkupu na početku sezone, opet slavila "modra" momčad.

Podsjetimo, prije točno pet godina Dinamo je jedva izbacio Opatiju. Sudili su mu penal u nadoknadi: ‘Bio je penal, ali nama ga ne bi sudili’, rekao je za 24 sata predsjednik Opatije Robert Peričić.

Ostaje vidjeti hoćemo li u srijedu gledati reprizu nakon pola desetljeća.