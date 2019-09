'Bjelica je pokazao da je trener s vizijom i ne boji se izazova'

Način na koji je Dinamo razmontirao Atalantu zadivio je mnoge nogometne stručnjake, u prvi plan većina ističe sjajnu taktičku postavku Nenada Bjelice, koji je u potpunosti iznenadio kolegu Gian Piera Gasperinija. U svakom trenutku na Maksimiru se činilo kao da je modrih igrača više.

- Čestitke stožeru i igračima Dinama na sjajnom nastupu, razbili su Atalantu i ako ovako nastave, mogu i do druge pozicije te plasmana u daljnji krug natjecanja. Dinamo je pokazao dominaciju i kvalitetu, u svakom segmentu nogometne igre bili su puno bolji, i ova visoka pobjeda je potpuno zaslužena – kazao je izbornik reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, koji nije želio u prvi plan isticati pojedince.

- Bilo bi potpuno nezasluženo izdvajati bilo koga, bila je to fenomenalna postavka trenera koju su igrači proveli u djelo. Svi su odradili vrhunski, od golmana, preko bočnih igrača koji su stajali visoko i zabili prvi gol, do Oršića koji je u utakmici grupne faze Lige prvaka zabio hat trick, što je za svaki respekt. Ovo je bila pobjeda cijele momčadi a ne pojedinca.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Bjeličine taktičke zamisli bile su iznenađenje za sve, pa i za izbornika Dalića.

- Bjelica je svjesno ušao u rizik i rizik mu se isplatio. To pokazuje da je on pravi trener, trener sa širinom i vizijom, trener koji se ne boji izazova. Proučio je igru Atalante, složio je taktiku onako kako on misli da je najbolje, i pogodio. Nema druge nego mu čestitati – zaključio je Dalić.