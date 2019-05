Bjelica: Ma da bar svaki tjedan igramo u ovakvoj atmosferi!

Rijeka i Dinamo remizirali (0-0) su na Rujevici, a u utakmici visokog tempa svaka je momčad dohvatila po jedan bod.

- Zadovoljan sam, 'nula' protiv Dinama je uvijek jako, jako dobar rezultat. Teška utakmica u kojoj smo se većinom branili, bili u tom obrambenom boku, ali smo uspjeli izdržati. Bili smo jako organizirani, čini mi se kako smo mogli biti malo konkretniji u tim izlascima u kontranapade, no nije to jednostavno protiv Dinama - kazao je Igor Bišćan, pa nastavio:

- Na kraju sam zadovoljan, ovim bodom smo osigurali nastup u Europi, a veliki je uspjeh što smo u ove četiri utakmice s Dinamom ostali u bodovnom egalu. Da, procijenili smo da nam je bolje u ovoj utakmici zaigrati s pet igrača u zadnjoj liniji, htjeli smo nešto i isprobati prije finala Kupa, da vidimo možemo li tako funkcionirati i u toj utakmici. Ponavljam, zadovoljan sam.

Nenad Bjelica imao je u prvom dijelu nekoliko burnih reakcija prema glavnom sucu Zebecu, no poslije utakmice bio je prilično miran.

- Mi nismo naviknuli igrati u ovakvoj atmosferi na gostovanjima, a kada protiv sebe imati ovakvu publiku i pravog suparnika onda u utakmici ima i malo više emocija. Bez obzira što rezultat nama nije utjecao na stanje na prvenstvenoj ljestvici. Kamo sreće da svaki tjedan igramo u ovakvoj atmosferu - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Mi smo htjeli pobjedu, od prve minute smo i tražili smo pobjedu. Mislim da smo kontrolirali cijelu utakmicu, imali bolje šanse, ali nismo bili dovoljno lucidni pred golom. U obrani nismo imali problema, prema naprijed smo puno toga kreirali, ali Sluga je večeras bio igrač utakmice. Svaka mu čast, pokazao je kako je uz Livakovića jedan od najboljih vratara u Hrvatskoj. Zadovoljni smo igrom, ne i rezultatom.

Vi ste imali nekoliko burnih reakcija...

- Moje burne reakcije? Ma dobro, u nekim situacijama neke odluke suca nisam smatrao ispravnima, to su sve emocije. Sada je sve ok, gotova je utakmica, sve to je iza nas. Iskreno, nismo očekivali da će Rijeka igrati s pet igrača u zadnjoj liniji, ali čim smo vidjeli njihov sastav znali smo što žele.