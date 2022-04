Bjelica: Nismo imali gard? Pa ne bismo bili izjednačeni s klubom koji je za nas svemirski brod

U nedjelju prvi put ove sezone navijačima neće trebati Covid potvrda za ulazak na Gradski vrt, no kapacitet stadiona je ograničen na 50 posto.

Osijek će u nedjelju od 19.30 ugostiti Hajduk u velikom derbiju u sklopu 29. kola Prve HNL. Osječani su na drugom mjestu s istim brojem bodova kao i Dinamo, ali s utakmicom manje. Pobjedom bi nastavili borbu za naslov prvaka, ali i dobili veliku injekciju samopouzdanja za nastavak sezone. I ne samo to. Pobjedom bi vrlo vjerojatno izbacili Hajduk iz utrke za naslov prvaka.

Splićani imaju pet bodova manje i pobjeda im je nužna. Bez obzira na lošu vremensku prognozu, sve ulaznice gotovo su razgrabljene i sve je spremno za još jedan spektakl.

- Pripremamo utakmicu s Hajdukom od utorka, prethodni tjedan smo radili od utorka do petka, igrali prijateljsku s Cibalijom- Spremni smo za utakmicu. Povratak reprezentativaca je polovično uspješan. Mile Škorić se nije vratio zdrav, izbivat će neko vrijeme, imamo još dva tri rekonvalescenta koji nisu na sto posto kao Mance, Bartolec, Brlek, Miloš je odradio veliki dio treninga i u dobrom je stanju. Za sljedeću utakmicu protiv Slaven Belupa osim Škorića svi će biti na raspolaganju. Izgubili smo ga za sljedeće dvije, tri utakmice. No, vjerujem da će ga ostali zamijeniti.. Nadam se velikoj podršci naših navijača i pobjedi - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Je li pritisak na Hajduku ili Osijeku?

- Ne znam na kome je pritisak. Mi imamo pritisak od prvog dana otkako sam ja došao i imat ćemo do zadnjeg dana. Naravno, kada igrate s direktnim rivalom za vrh, pobjeda vam puno donosi. Sve ćemo učiniti da do nje i dođemo. Postoji možda pritisak medija i navijača, ali pokušavamo skinuti taj pritisak. Nismo puno pričali o utakmici. Spremni smo, ne razmišljamo o pritisku, ne dajemo utakmici veću važnost nego utakmici protiv Gorice ili Dragovoljca.

Hajduk i Osijek igrali su ove sezone triput. Dva puta utakmica je završila bez pobjednika, a Osijek je slavio u prvom dvoboju na Poljudu.

- Već smo igrali s Hajdukom jednom pod Dambrauskasom, unatoč velikoj podršci njihovih navijača, jako dobro smo se pokazali, bili tvrd orah, bili bliže pobjedi. Vidjet ćemo hoće li Hajduk nešto mijenjati. Pod novim trenerom mijenjali su sustav. Vidjet ćemo kako će izaći u nedjelju. Neće o tome ovisiti kako ćemo mi nastupiti. Ja znam kako ćemo mi igrati. Bit će kao i uvijek, čvrsto, agresivno i disciplinirano, s pritiskom prema naprijed, pa ćemo vidjeti što će nam donijeti.

Mijo Caktaš je za Hajduk odigrao 227 utakmica te zabio čak 96 golova. No, u nedjelju će braniti boje Osijeka.

- Caktaš dobro radi i trenira, protiv Cibalije je zabio. Sigurno da kad igraš protiv kluba u kojem si proveo cijelo djetinjstvo i dio svoje karijere je poseban osjećaj za njega, za Nejašmića. Ne razgovaramo ništa specijalno, nadam se da će biti motiviran da pobijedi zbog Osijeka, nego da bi se revanširao zbog nečega. Siguran sam da će na terenu dati sve od sebe.

Marko Livaja ponajbolji je igrač prvenstva i najbolji strijelac s 22 gola. Osim toga, Hajduk se uoči proljetnog dijela sezone pojačao Nikolom Kalinićem. Može li Osijek zaustaviti ovaj ubojiti dvojac.

- Njih dvojica su najistaknutiji, ali ne bih minorizirao ulogu Sahitija ili Krovinovića u njihovoj ofenzivnoj kvaliteti. Sahiti je bio najbolji protiv Lokomotive, Krovinović zabio sjajan gol. Imaju puno kvalitete u svojim redovima, nećemo se fokusirati samo na Livaju i Kalinića. Ali znamo kako ih zaustaviti. Mi imamo dobru ofenzivnu kvalitetu, ima Dinamo u Oršiću i Petkoviću, Rijeka u Drmiću i Muriću. Kalinić i Livaja su izuzetne kvalitete.

Stručni komentatori priželjkuju da gledamo otvoreni nogomet do kraja sezone, puno golova, da utakmice završavaju 5-4. Kako vi gledate na to?

- Nisam pobornik nogometa rezultata 5-4, 5-5, to znaju moji igrači. Nisam hazarder u životu. Nisam crvena crna, to me ne zanima. Ne vjerujem da ćemo gledati takav nogomet. Ne samo na utakmicama Osijeka. Vidjeli smo to i na utakmici Hajduka i Dinama, bila je to kontrolirana utakmica. Kao i naše utakmice s Rijekom, bile su čvrste i tvrde. To kada ti stručnjaci budu treneri, neka oni tako pokušaju igrati. Svatko ima pravo na svoju filozofiju i viziju igre - rekao je Bjelica.

A jedno pitanje malo ga je izbacilo iz takta. Nakon dva remija protiv Lokomotive i Gorice, Osijek se na pobjednički kolosijek vratio pobjedom protiv Šibenika (3-0). Na toj utakmici Osječani su pokazali pravi gard, ustvrdio je jedan novinar.

- Ne slažem se s vama. Da mi nismo imali taj gard, nakon 61 utakmice otkako je Nenad Bjelica na klupi Osijeka ne bismo bili izjednačeni s klubom koji ima proračun 63 milijuna eura. Taj isti klub je u posljednjih 15 godina čak 14 puta bio prvak. Da nemamo taj gard želju i volju i da nismo spremni pobijediti protivnika, ta bi razlika bila kao dvije godine kad sam bio u Dinamu, a to je bilo 50 bodova razlike između Osijeka i Dinama. Bili smo kreativni i agresivni protiv Šibenika, pomogao nam povratak Nejašmića koji je za nas jako bitan. I dobra igra Lovrića koji je došao prije tri dana i ne možemo očekivati da odmah počne funkcionirati. Caktaš je tu kratko vrijeme, Kleinheisler sebe traži u ovome proljeće, igra dobro, ali fale mu golovi. Možda je to izgledalo bolje, ali igrali smo protiv ekipe koja na proljeće nije u sjajnoj formi. Ne bih pravio vatromet zbog te pobjede. Bila je dobra i suverena. Ali baš kao što nakon neke loše utakmice ne padamo u tragediju, tako ne padamo sad u euforiju. Moramo se dokazivati iz dana u dan. Ne slažem se da smo sad konačno pokazali taj gard, pokazujemo to godinu i pol dana. Nije to baš u javnosti prezentirano sto posto situacija kakva je. Imamo jedan poraz manje od Dinama, imamo sedam golova manje primljenih od jednog Dinama koji je za nas svemirski brod. Nije to tek sad, to traje dugo. I nadam se da će trajati - kazao je Bjelica.

Malo su se odmaknuli od Osijeka pa je prisutne zanimalo koga trener Osijeka priželjkuje u skupini s Hrvatskom na SP-u.

- Ove iz Azije i Afrike. Tako je rekao Dalić. Ja ni ne znam tko se plasirao. Dobro je što je Hrvatska u drugoj jakosnoj skupini, koga god dobijemo iz treće i četvrte skupine, Hrvatska je drugi favorit. Sve osim prolaska grupe bi bio neuspjeh. Sve ostale ekipe nisu kvaliteta Hrvatske. Znam samo da smo se mi plasirali i da imamo dva reprezentativca, što nikada nije bio slučaj u povijesti Osijeka. Ponosni smo zbog toga i to kako se oni prezentiraju u reprezentaciji - kazao je Bjelica.

Mile Škorić otpao je za utakmicu protiv Hajduka upravo zbog ozljede protiv Bugarske, ali na raspolaganju će biti drugi reprezentativac.

- Očekujem tvrdu i tešku utakmicu protiv Hajduka, igramo protiv kvalitetnog protivnika. Bitni smo mi i kako ćemo izaći na teren. Što se tiče navijača, važna nam je njihova podrška. U svakoj utakmici, kao i ovoj. Dat ćemo još više kad imamo njihov vjetar u leđa. Pripreme u Kataru? Sve je bilo odlično u Kataru. Sve je prošlo kako treba, sad sam ovdje, okrećemo se Hajduku. To što je bilo je iza mene - rekao je Ivica Ivušić.

A Bjelica je zaželio Osijeku još više reprezentativaca u budućnosti.

- Bio sam reprezentativac pa znam da je to napor, putovanje, hoteli, druga vremenska zona. Bili su na plus 25. Nije to baš tako lagano vratiti se u klub. Kleinheisler je bio tu s nama i sigurno da se odmorio. Dva slovenska reprezentativca nisu bila pozvana, i njih smo imali. Ali zadovoljni smo i kad idu u reprezentaciju, ponosni smo što su se Ivica i Mile nametnuli izborniku. Imamo mi kandidata koji bi u budućnosti mogli biti opcija za izbornika kao što su Fiolić, Lovrić, Žapera Nejašmić, Bartolec... - zaključio je Bjelica.

