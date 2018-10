Bjelica: Mi smo Dinamo, nikoga se ne bojimo. Idemo po pobjedu

Dinamo je u srijedu u popodnevnim satima stigao u Bruxelles gdje će u četvrtak od 18:55 sati igrati protiv Anderlechta u 2. kolu Europske lige. 'Modri' su se smjestili u hotel, pa odmah produžili na trening.

No prije toga Zagrepčani su odradili službenu konferenciju za novinare.

- U pravilu ne pričam javno o dobrim i lošim stranama protivnika, o tome pričam s ekipom. Radi se o kvalitetnoj momčadi koja je institucija belgijskog nogometa. To svakako poštujemo. Imaju dobrih igrača i radi se o ozbiljnom protivniku. Možda nisu u najboljem momentu trenutno, ali imaju dobar potencijal - rekao je Nenad Bjelica i nastavio:

- Mislim da ovo nije ključna utakmica za prolaz skupine, jer u najboljem slučaju pobjede imamo šest bodova, a to i dalje ne garantira još uvijek ništa. Svaka je utakmica ključna za nas. Fokusirani smo na susret, želimo pobjedu i vjerujemo da imamo dobre šanse. Trebat ćemo naporno raditi, ali isto tako vjerujem u momčad i uspjeh. Ne mislim stoga da je ključna utakmica, niti bodovno ako pobijedimo to nam neće biti dovoljno za siguran prolazak dalje.

Što trener misli o krizi Anderlechta i kako bi mogli proći u Europi?

- Mislim da su vrlo ozbiljna momčad s iskusnim trenerom. Imaju izuzetne pojedince, pojačali su se ove sezone s novim igračima. Sigurno da adaptacija na novi klub nije lagana. Mogu li bolje u Europi pokazat će vrijeme, ne bih ulazio u to.

Je li Anderlecht jedan od favorita skupine?

- Naša pobjeda protiv Fenerbahčea i Spartakova pobjeda protiv Anderlechta u prvom kolu bile su iznenađujuće. Vidjet ćemo sve, nova je utakmica pred nama sutra. Mislim da su favorit grupe, uz Fenerbahče, zato što imaju velike i vrhunske igrače. Ujedno su klubovi s velikom tradicijom; ostaju svakako favoriti.

Koga se trener Bjelica najviše boji iz Anderlechta?

- Imaju jako puno dobrih igrača, ali nikoga se ne plašim. To su igrači koje možemo kontrolirati i nositi se s njima. Na terenu ćemo vidjeti kako će to izgledati, a poštujem svakoga od njih. Ima onih koji su došli za velike iznose, kao i onih koji su igrali u prvoj ligi u Francuskoj ili Španjolskoj. Veliki su tu igrači, ali nikoga se ne plašim. Vjerujemo da možemo ostvariti dobar rezultat u Europskoj ligi. Ovo su velike momčadi, svakako i veliki izazovi za nas, pokušat ćemo ispuniti očekivanja od Dinama koja nisu mala.

Kevin Theophile-Catherine je prije dvije godine protiv Anderlechta zaigrao u dresu St. Etiennea...

- To je bilo prije dvije godine, situacija se svakako promijenila pa ne smatram da će to iskustvo nekako posebno utjecati na mene na utakmici. Njihova kriza? To ništa ne znači, znamo da je Anderlecht veliki klub i nadam se da se neće baš probuditi u utakmici protiv Dinama."

Kako se vi osjećate u Dinamu?

- Uklopio sam se, sa svima se slažem i jako mi je dobro u Dinamu. Dajemo u svakoj utakmici sto posto i tako će biti i sutra - rekao je Theophile-Catherine.