Na konferenciji za medije uoči prvenstvene utakmice 25. kola HNL-a između Šibenika i Osijeka, koja će se igrati u nedjelju od 17:05, Nenad Bjelica rekao je da je momčad u dobrom stanju te da su svi, osim ozlijeđenih, na raspolaganju.

- Dečki su u dobrom stanju, raspoloženi su i dobro treniraju. Velika je konkurencija unutar momčadi, te su bez obzira na dva malo slabija rezultata raspoloženi i vjerujem da će to i pokazati na terenu - izjavio je Bjelica i dodao:

- U dobrim sam odnosima s Krunom Rendulićem, ali ne moram baš sve odati. Ako smo i nešto novo pripremili, neka to bude iznenađenje. Imamo 22 igrača na raspolaganju, koje možemo i prije i tijekom utakmice mijenjati u igri. Oni su dobro organizirani i agresivni su. Možda ćemo se morati prilagoditi zbog vremenskih uvjetima i terenu. Do nedjelje ujutro neću odlučiti tko će igrati.

Bjelica je komentirao i sadašnjeg trenera Šibenika koji je nogometnu karijeru započeo u Osijeku.

- Jako mi je drago zbog Krunoslava sto ostvaruje zapažene rezultate. To je dečko koji je krenuo zdravim putem. Marljivo i strpljivo prolazi sve nivoe klubova što i jedan trener mora proći da postane uspješan - rekao je i dodao:

- Imaju tri vrlo kvalitetna napadača, Jurića i dva krila, Ampema i Emira Sahitija, koji će vjerojatno brzo doći do višeg nivoa tako da ćemo morati biti pravovremeni kako bi ih zaustavili. Velika su opasnost, ali vjerujem da ćemo se uspjeti oduprijeti.

Osijek je posljednje dvije utakmice na domaćem terenu baš i nije briljirao. Od Rijeke je ispao u kupu (2-1) dok je s Goricom remizirao 1-1 i prosuo bodove u borbi za naslov.

- Na utakmici u prvom poluvremenu s Goricom nam je falilo agresivnosti i ideja da bi tu utakmicu riješili u svoju korist. Noge nekad mogu biti teške, ne zato sto se previše treniralo nego zato što je pritisak puno veći. Puno se priča o našoj borbi za vrh što isto može utjecati na igrače - rekao je Bjelica i dodao:

- Momčad je i poslije utakmice burno reagirala i stvarno nam je teško pao poništeni gol, ali smo pokušali smiriti dečke da shvate da je to dio nogometa, te da se fokusiraju na Šibenik.

Nenad Bjelica, koji baš i nije ljubitelj VAR-a, kiptio je od bijesa na kraju utakmice zbog poništenog gola dok je HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja izjavio da je u krivu.



- Trener sam bio u HNL-u u 84 utakmice, a isključen sam jednom. Igram utakmicu zajedno sa svojom momčadi i želim pobijediti pod svaku cijenu. Nekad nesvjesno pređem granicu ali to je iz jednostavne želje za pobjedom. Temperament me doveo gdje jesam. U Hrvatskoj sam puno toga napravio, a da sam na liniji stajao kao kofer koji šuti i ništa ne govori bilo bi drugačije. Pokušavam dati svoj maksimum, a isto očekujem i od igrača na terenu. VAR mi nije potreban da bi bio pošten. Nema šanse da ću se zbog nekoga mijenjati. Nekome je to simpatično, a nekome to smeta. Samo uspješne ljude napadaju i samo su na uspješne ljude ljubomorni, na gubitnike nisu. Borit ćemo se pošteno ili nikako. Moje ponašanje možda pređe granicu, ali uvijek je to u nekim okvirima. Nije mi problem ispričati - zaključio je Bjelica.