Mirisalo je na treći uzastopni poraz Osijeka i Nenada Bjelicu, kojemu se to nije dogodilo kao treneru gotovo šest godina, a u prvoj ligi čak osam, ali njegova se momčad spasila u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Mihret Topčagić nakon gužve u šesnaestercu poentirao je za 1-1.

Bijelo-plavi izvukli su bod kod Lokomotive s igračem manje iako su, gledajući cijelu utakmicu, bili puno konkretnija momčad.

- Apsolutno zasluženo. Bili smo u prvom poluvremenu puno bolja momčad koja je imala šanse, nismo puno toga dozvolili Lokomotivi. Minimalna greška i odmah smo kažnjeni, a jako je teško zabiti gol. Na kraju je ovih 1-1 realno i mogu biti zadovoljan. Ovaj gol pokazuje veliki karakter mojih momaka - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za Arenasport.

U zadnjih deset minuta napravio je tri promjene, ubacio Bočkaja, Miloša i Dakua umjesto Jurčevića, Bartoleca i Miereza.

- Imali smo dva igrača koja jako dobro igraju glavom, i Mierez igra dobro, pokušali smo malo osvježiti momčad. Urodilo je plodom, mislim da smo zaslužili ovaj bod - kazao je Bjelica i nastavio:

- Svi koji dobro rade dobit će šansu, sad u srijedu imamo Kup utakmicu. Dobit će neki drugi. Na njima je da je iskoriste.

Osijek nakon Zagreba ide u Sveti Martin, gdje će ostati do srijede i pripremati se za šesnaestinu finala Kupa protiv Bednje u Beletincu. Iduću nedjelju u goste mu dolazi Gorica.

- Mi sami sebi stavljamo imperativ da idemo na pobjedu. Tako smo si organizirali, mogli smo birati igrati Kup idući tjedan ili onaj iza. Vjerujem da ćemo biti uspješni u Kupu i pripremiti se za Goricu - zaključio je trener Osijeka.

Marko Dabro krasnim je golom doveo lokose u vodstvo u 70. minuti, ali nisu uspjeli sačuvati pobjedu s igračem više.

- Osijek je u prvom poluvremenu dominirao, bio nam je jako blizu. Nismo mogli složiti dva, tri pasa i tu je Osijek dominirao. U drugom dijelu igrali smo bolje, zabili gol, ali nismo mogli izdržati zadnjih 45 sekundi - rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

- Nismo uputili udarac, bili smo bezopasni u prvom dijelu, rekao sam to igračima u svlačionici i da ćemo biti kažnjeni. Digli smo se, zabili gol i izdržali do minutu do kraja. Slažem se s Nenadom da je ovo realan rezultat - dodao je.

Ivan Fiolić dobio je drugi žuti karton u 75. minuti. Ni to nije pomoglo Lokomotivi.

- Imali smo neke situacije, Osijek se otvorio. Nažalost, nismo ih realizirali. Soldo je pucao, mislim, pored gola, dobili smo u 93. gol. Nismo Dinamu zabili u 90., sad smo primili u 93., ali ne mogu ništa zamjeriti igračima - rekao je Čabraja.

Odličan je u debiju bio posuđeni golman Dinama Ivan Nevistić, a Sandro Kulenović ušao je u drugom poluvremenu.

- Naravno da nam je to pomoglo. Nevistić se pokazao kao izvanredan golman, Kulenović još nije spreman, ali puno će nam donijeti. Još nismo kompletna momčad, ali bit ćemo sve bolji i bolji - zaključio je Čabraja.

Lokosi u idućem kolu putuju u Šibenik, a u Dalmaciji će ostati do 21. rujna jer ih u Kupu očekuje gostovanje kod Dugopolja.