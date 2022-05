Bjelica: Ne trebaju mi više normabeli da zaspem. Nemam glavobolje, srce mi je čisto

Na početku proljetnog dijela sezone mnogi su vidjeli Osijek kao najozbiljnijeg konkurenta Dinamu u borbi za naslov. I bilo je tako, smjenjivali su se Osječani s 'modrima' na vrhu, ali u najvažnijem trenutku posustali. Porazom od Rijeke udaljili su se od titule, remijem protiv Istre šanse sveli na minimum pa porazom od Dinama u potpunosti ispali iz utrke.

Posljednja dva kola Nenad Bjelica iskoristit će kako bi dao priliku igračima koji su manje igrali. Prva na redu je Lokomotiva koja gostuje u nedjelju od 17 sati u Gradskom vrtu.

- Od utorka radimo na utakmici. Svi osim Čeberka, Jugovića, Leovca i Nejašmića su na raspolaganju. Radili smo dobro, imali dobru atmosferu. Nadam se pobjedi u nedjelju - rekao je Bjelica u najavi.

Osijek je odavno osigurao Europu i više nema nikakav imperativ. Kako bez motivacije odigrati posljednja dva kola?

- Motivacija je taj osjećaj da dobiješ utakmicu. Imamo niz od tri utakmice bez pobjede. Želimo pokazati da možemo puno bolje. Vjerujem da ćemo to napraviti u nedjelju. Prošle sezone smo tri kola pred kraj ostali bez šansi za naslov pa pobijedili sve tri - kazao je Bjelica.

Osijek je i prošle i ove sezone bio u igri za naslov, ali je potonuo zu završnici. Prošle sezone bili su četiri utakmice bez pobjede, a sada su na tri. Koji je razlog toga, umor, pritisak?

- Ne bih rekao da je umor momčadi, nego umor trenera. Momčad je ogledalo trenera i to je razlog.

Na pitanje hoće li dati priliku mlađim igračima do kraja prvenstva, rekao je...

- Imam jako puno profesionalaca koji su vrijedno radili cijelu sezonu i čekali ina svoju šansu tako da ću dati šansu igračima koji su manje igrali. Idemo maksimalno ozbiljno. Prošle sezone smo u zadnjem kolu dali priliku mladim igračima. Imamo 25 igrača, moram ispoštovati profesionalce koji jako dobro rade. Bilo je jako lijepo biti njihov trener.

Nenad Bjelica nezadovoljan je radom Uprave i već neko vrijeme naveliko se priča o njegovom odlasku. I novinare je zanimalo je li bliže ostanku ili odlasku.

- Imam ugovor s Osijekom još godinu dana. To je prva opcija za mene. Ne znam što će se dogoditi. Ali dogodilo mi se prošle godine, ove godine, ne bih volio da mi se dogodi još jednom. Zna se uvjet ostanka, već sam rekao, nemojte da se ponavljam cijelo vrijeme. Ja sam prije 15, 16 dana pričao s predsjednikom, rekao mu što mislim i kako mislim. Od tada ne trebaju mi više normabeli da zaspem, probudim se bez glavobolje ujutro, mirna mi je duša i srce. Sve što sam rekao je za boljitak ovog kluba, a kako će to vlasnici interpretirati, to je na njima.

Nekoliko riječi o Lokomotivi.

- Lokomotiva se prošle sezone do kraja borila za ostanak i u takvoj jednoj sezoni dala šansu mladima koji su se isprofilirali i u ovoj sezoni igrali na visokom nivou. Stojković, Kačavenda, svi oni mladi. Imaju pomoć Nevistića, Kulenovića, to je kvalitetna mlada momčad koja igra bez pritiska cijelu sezonu i mogu pokazati kvalitetu kroz cijelu sezonu. Želja i volja su najveće snage koje nas pokreću. Nadam se da će naša želja i volja biti veća nego njihova i da ćemo osvojiti tri boda - kazao je trener Osijeka.

Već polako se kuje plan i za novu sezonu.

- Pripreme počinju 13. lipnja u Osijeku pa idemo u sv. Martin na Muri, imamo prijateljsku sa Slavenom, sve je dogovoreno.

Koji je glavni razlog novog osječkog podbačaja u borbi za naslov. Ozljede, pogreške, promjene, nedovoljna kvaliteta?

- Prije svega, mi smo ostvarili cilj ulaskom u Europu. Naša želja je bila borba za titulu, to nismo uspjeli ostvariti. Rekao sam poslije poraza od Dinama da je bilo malo više želje bio bi i rezultat bolji. Još uvijek ova sezona ostaje kao druga najbolja u povijesti. Koliko god se željelo obezvrijediti sve što smo ostvarili, statistika govori drugo. Fali nam bod da izjednačimo taj najbolji rezultat, nadam se da ćemo pobijediti sljedeće dvije utakmice. Ponosan sam i zadovoljan. Jako puno toga utječe na konačan plasman i konačan rezultat. Ako vidite tablicu, imamo samo četiri remija više od Dinama i dva više od Hajduka. Koliko su to sve detalji. Ona izbijena lopta s linije protiv Lokomotive u zadnjoj minuti, nedosuđeni penal protiv Gorice, promašeni penali protiv Hajduka, to su detalji. Imamo isti broj poraza, samo je razlika u pobjedama, a to je jedan gol u pitanju. Za tu dozu sreće treba jako željeti i onda se možda to ostvari u nekom najboljem slučaju. Ove dvije ekipe koje su ispred nas su zasluženo i čestitam im na tome. Nadam se da ćemo sljedeću sezone biti konkurentniji i da ćemo ostvariti želju. Ciljevi su ostvareno. pa mi smo prije sedam osam kola izborili Europu - zaključio je Bjelica.

Društvo na presici pravio mu je veznjak Petar Brlek.

- Sigurno da mi kao ekipa smo htjeli najbolje, nije se dogodilo, no dali smo sve od sebe. Bili smo utučeni nakon poraza od Dinama, ali možemo samo utjecati na zadnje dvije utakmice. Dat ćemo sve od sebe da utakmice završimo pozitivno - rekao je Brlek koji je imao velike probleme s ozljedama.

- Naravno da sam htio igrati više, ali ova ekipa je puna odličnih igrača, svi žele igrati. Ne bih želio koristiti ozljedu kao alibi. Očekujem više od sebe. Imam motiv za sljedeću sezonu, dokazati da mi je ovdje mjesto.

