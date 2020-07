Bjelica ne želi, navijači bi rado Bišćana, a najljepše igra Tomić

Zoran Mamić vodit će Dinamo u preostala tri kola ove sezone, a čini se i kao najizglednija opcija da krene u lov na Ligu prvaka. Iako su navijačke želje nešto sasvim drugo...

<p>Situacija je takva da ne smijemo brzati u odluci i dozvoliti si pogrešan korak. Europska natjecanja jako su blizu, a s ove tri utakmice do kraja sezone dobit ćemo na vremenu do odluke tko će voditi Dinamo sljedeće sezone.</p><p>Rekao je to <strong>Zoran Mamić</strong> nakon što je, eto, još jednom podmetnuo leđa i u teškim trenucima preuzeo Dinamovu klupu. Ipak su ga maksimirski šefovi nekako uspjeli nagovoriti, iako se Zoki opet nećkao. Baš kao 2013. godine, kad je izjavio da se ne vidi kao trener, pa nešto mrljavio bi-ne bi, a onda ostao na klupi tri godine, pobijedio Arsenal u Ligi prvaka i uskliknuo: “To je to, želim biti trener!” Osvojio je s Dinamom tri naslova, jedan bez poraza, i dva Kupa.</p><p>No, nakon povratka s Bliskog Istoka opet je zasjeo u fotelju sportskog direktora i vratila mu se stara dvojba: odijelo ili trenirka? Pristao je voditi ove tri utakmice, ali je i najizglednija opcija da povede “plave” u novi pohod na Ligu prvaka.</p><p>Mlađi Mamić je, inače, nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>- Neki su me već proglasili krivim, ali temelj svakog pravosuđa je presumpcija nevinosti. Ja vrlo mirno i dobro spavam. Da mislim da sam nešto zgriješio, ne bih bio ovdje - rekao je prošle godine.</p><p>Ušao je tako Zoki u društvo Kranjčara, Ivankovića, Jurčića, Zajeca, Jurčevića, Vlaka, Kužea i Ćire, među trenere koji su se više puta vraćali na Dinamovu klupu. </p><p>Eh sad, plavi bi puk radije vidio <strong>Igora Bišćana</strong>, čak i Roberta Prosinečkog, svakako i Gorana Tomića, koji je zaslužio napokon pravu priliku u HNL-u, njegova Lokomotiva igra najljepše u ligi, a u Maksimir se na ljeto sele njegovi Kastrati i Karačić.</p><p>Prema Goci Sedloskom navijači su i dalje suzdržani. Jer koliko god bio omiljen kao igrač, trenerski opus mu je tanak, a otkako je stigao u drugu momčad, maltene nije odradio ni jedan trening jer je u samoizolaciji. Bjelica? E, njega bi navijači jednoglasno podržali, ali...</p><p>- Zašto ne?! Ali naravno da to treba biti u nekim drugim relacijama, u nekim drugim odnosima. S nekima od ovih ljudi koji su sad u Dinamu ne bih se upuštao u suradnju - izjavio je Bjelica.</p><p>U anketi na 24sata navijači su većinom za Bjelicu ili neko novo ime, a potom je po broju glasova Tomić. U navijačkim se krugovima može čuti da bi idealno rješenje bio <strong>Igor Bišćan</strong>. Unatoč tome (ili baš zbog toga) što je glasno kritizirao način na koji Mamići vode Dinamo i udružio se s bivšim suigračima Šimićem, Marićem i Šokotom u želji da promijene nešto u voljenom klubu.</p><p>Bišćan je definitivno trenerski potencijal, gdje god je radio, nešto je osvojio, a približio bi klub navijačima. No, upitno je kako bi surađivao s klupskim čelnicima.</p><p>Ista priča vrijedi i za <strong>Prosinečkog</strong>, kojeg je Dinamo kao igrača dvaput bolno šutnuo niza stube i ostao mu dužan, a trenerski je uspješan bio u Crvenoj zvezdi (osvojio Kup) i Kayserisporu (spašava ga od ispadanja), a s reprezentacijom BiH nije uspio u kvalifikacijama za Euro 2020., ali ju je uveo u skupinu A Lige nacija.</p>