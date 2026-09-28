Bjelica: Ni Modrić ni ja nismo zaslužni za Livakovićev uspjeh. On ima razinu za Barcelonu

Službeni debi Dominika Livakovića (31) na vratima Barcelone na protiv Seville na Sanchez Pizjuanu privukao je veliku pozornost španjolske javnosti. Dolazak hrvatskog reprezentativnog golmana u redove katalonskog kluba označio je završetak procesa preustroja među vratnicama koji je vodio sportski direktor Deco.

Nakon što je klub prošao kroz mijenjao na golu bivšeg kapetana Ter Stegena, Iñakija Peñu i iskusnog Wojciecha Szczesnyja, vodstvo Barcelone odlučilo je dodatno osnažiti konkurenciju. Livaković je stigao uz odštetu od dva milijuna eura uz mogućnost dodatnih varijabli, što je iznenadilo Španjolce s obzirom na njegovu kvalitetu.

Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za madridski Diario As oglasio se Nenad Bjelica, koji je trenirao Livakovića u Dinamu, a Španjolcima je poznat jer je ostavio zapažen trag nastupajući za Betis i Albacete. Za početak je objasnio da Livaković nije problematičnog karaktera i zašto nije htio nastupiti za Gironu prošle sezone.

- Livaković je htio osigurati kontinuitet i nastup na Svjetskom prvenstvu. Prije dolaska u Gironu već je upisao službeni nastup za Fenerbahče na početku sezone. Da je zaigrao u Kupu kralja za Gironu, izgubio bi mogućnost prelaska u treći klub unutar iste natjecateljske godine, dok je trener Míchel tada prednost davao Gazzanigi. Da nije imao minutažu, ugrozio bi status u reprezentaciji. Dominik nije nimalo problematičan igrač; riječ je o golmanu izraženog karaktera i iznimno korektnoj osobi - pojasnio je Bjelica.

Španjolski list podsjetio je i na Livakovićeve ključne trenutke na Svjetskom prvenstvu u Katru, gdje je obranama jedanaesteraca protiv Japana i Brazila bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje nove svjetske medalje.

Šahtar i Dinamo u trećem kolu skupine C Lige prvaka odigrali su 2:2 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Novinar Asa osvrnuo se na poznati razgovor s kapetanom Lukom Modrićem o nošenju s pritiskom, a Bjelica je naglasio kako je Livakovićev uspjeh prije svega rezultat njegova osobnog razvoja:

- Za njegov status nisu zaslužni ni Modrić, ni ja, niti bilo tko drugi. Dominik je sve ostvario vlastitim radom i ustrajnošću. Posjeduje igračku razinu potrebnu za Barcelonu i uvjeren sam da će, kada god dobije priliku, reagirati na najbolji mogući način. Konkurencija s Joanom Garcijom je jaka, ali on je naučio naporno raditi, čekati svoju priliku i odgovoriti na zahtjeve na terenu - zaključio je Bjelica.