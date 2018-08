Bjelica: Olmo je možda najbolji igrač kojeg sam ikad trenirao...

Dinamo je spreman za uzvratni dvoboj 3. pretkola Lige prvaka s Astanom (utorak, 20 sati).

Zagrepčani su već u Kazahstanu napravili veliki korak prema plasmanu u playoff fazu Lige prvaka, svladali Astanu 2:0, pa sada taj rezultat trebaju sačuvati i u maksimirskom uzvratu.

Nenad Bjelica i Dani Olmo uvjereni su kako modre ne čeka laganih 90 minuta, već ozbiljna borba za odlazak dalje...

- Očekivanja? Pozitivna su u svakom smislu, imamo iza sebe dvije dobre utakmice i dvije pobjede; jednu protiv Astane, a drugu protiv Slavena Belupa, kada smo promijenili cijelu momčad. To nam da je vjeru da možemo doći do cilja u ovoj sezoni. Igrači su spremni za utakmicu, znamo da nas čeka još puno posla tijekom 90 minuta, svjesni smo jačine suparnika i bit ćemo od prve do zadnje minute koncentrirani i agresivni kao u Astani - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Svi igrači koji su bili u Astani i sada su nam na dispoziciji, Fiolić je jučer odradio trening, vidjet ćemo kako se osjeća danas. Svi su na raspolaganju, svi su orni i jedva čekaju utakmicu. Raspoloženje u momčadi je dobro i nadamo se dobroj utakmici u Maksimiru, te još jednoj pobjedi.

Dani Olmo prije je više igrao na krilnim pozicijama, sada je u veznoj liniji.

- To je njegova kvaliteta, već se u primanju oslobađa suparnika, izrazito je brz igrač. Vjerujem da tu u sredini možemo najbolje iskoristiti njegov potencijal. A njegova je kvaliteta što može igrati sve pozicije, na krilu i u sredini, 'osmicu' ili 'desetku', pa i iza napadača. Odličan posao radi i u defenzivi, puno pomaže momčadi i u tom dijelu igre.

Je li Olmo jedan od najboljih igrača koje ste trenirali?

- Olmo zaslužuje sve pohvale, to je moje realno razmišljanje. Osim toga, on je izvrstan dečko, a to je njegova najveća kvaliteta. Je li on najbolji igrač kojeg sam trenirao? Mogao bi biti, jedan je od njih ili čak najbolji. U Dinamu ima jako puno dobrih igrača, ali ovo je kao grupa daleko najbolja momčad koju sam trenirao.

Kazahstanski su novinari na press-konferenciji 'oduševili', jednoga od njih tako je zanimalo ima li Bjelica kao rođeni Osječanin dovoljno autoriteta u svlačionici Dinama!?

- Dok trener ima rezultata, onda je sve pozitivno, kada ih nema onda bude i negativnih stvari. Neovisno o tome gdje ste rođeni ili za koji ste klub igrali. Jako sam ponosan što sam trener Dinama, pripremao sam se 376 utakmica za klupu Dinama. Ne tri ili 37, već 376 utakmica. Gotovo deset godina, imam određeno iskustvo, radim već u četvrtoj zemlji, tako da mislim da to neće biti problem što sam iz Osijeka. Jako se dobro osjećam u Zagrebu, ljudi su me u klubu i izvan njega lijepo primili, drago mi je što su mi dali tako veliku odgovornost. A nadam se da ću im to vratiti svojim radom.

Istog novinara zanimalo je ima li Bjelica kao trener kvalitete za Ligu prvaka i taj rang natjecanja!?

- U Ligi prvaka sam već bio trener, i sa slabijom momčadi nego što je Dinamo, a protiv velikih suparnika odigrao neke velike utakmice. Između ostalih i jedan Luciano Spalletti za kojeg vjerojatno znate, me sa Zenitom u dvije utakmice nije pobijedio. Imam dovoljno znanja da vodim ove dečke, to je najljepše što mi se moglo dogoditi.

Znate li tko će sutra na gol?

- Znam, ali to će prvo saznati moji igrači. Uvijek tako, ja sam odlučio. Imam dva sjajna vratara, pa ne mogu pogriješiti, ali znam tko će braniti.

Kako modri ovoga puta planiraju čuvati Tomasova?

- Mi smo i u prvoj utakmici kako možemo čuvati Tomasova, duplirati bokove, ne dati mu prostora jer je u suprotnom jako opasan.

Očekujete li veliku podršku navijača?

- Izuzetno nam je važna podrška navijača, vjerujem da će oni doći u velikom broju i podržati nas do zadnje minute. Tko je bio u Beer Shevi i Astani mogao se uvjeriti kakve su tamo domaćini imali podršku, a mi smo u takvim atmosferama odlično izgledali, vjerujem da će tako biti i sutra u Maksimiru - završio je Bjelica.

Olmo: Odlična smo momčad

Riječ je dobio Dani Olmo...

- Dobro smo radili cijeli tjedan na treningu, igrali smo vrlo kvalitetno u Astani i imamo dobar rezultat, ali ništa još nije gotovo. Astana je kvalitetna momčad, ali mi vjerujemo u nas i idemo dobiti i ovu utakmicu - rekao je Dani Olmo, pa nastavio:

- Ovdje sam četiri godine, svaka sezona nam je bila drugačija, otišli su nam neki igrači, došli novi pojedinci. Ali, sada smo svjesni svoje kvalitete, imamo širok kadar i dobru atmosferu u momčadi. Sada sam sto posto fokusiran na Dinamo, na naš cilj i plasman u Ligu prvaka. Razmišljamo samo o Astani, pred nama je još 90 minuta, to su sada moje jedine brige.

Možete li usporediti Nenada Bjelicu s drugim trenerima koji su vas vodili u Dinamu?

- Svaki trener nam je dao nešto drugačije, a sada smo odradili jako dobre pripreme. Tu je novi trener, puno novih igrača, ali smo to sve iskoristili kako bi se dobro upoznali, postali odlična momčad, a to se vidjelo na početku sezone. Tako i dalje moramo raditi.

A je li vam partija u Astani bila najbolja u modroj karijeri, planirate li nešto slično i za uzvrat?

- Naravno da sam sretan zbog dobre partije, ali još više zbog odličnog momčadskog rezultata. Nisam ja mogao sve sam, pobjeda u Kazahstanu je zasluga cijele momčadi. U Dinamu uvijek svi igramo jedan za drugoga, ako ćemo tako nastaviti i dalje, onda će opet sve biti dobro - završio je Olmo.

Trener Astane: Dinamo koji sam izbacio s Čornomorecom bio je bolji od ovog

Astana je u Zagreb, bez obzira na rezultat prve utakmice, stigla puna optimizma.

Uvjereni kako u Maksimiru imaju što tražiti, kako preko Dinama mogu dohvatiti playoff fazu Lige prvaka. Tako barem tvrde kazahstanski novinari, trener Roman Grigorčuk i napadač Roman Murtazajev...

- Teško je predvidjeti što će se sutra dogoditi, mi imamo nekoliko mlađih igrača, ali želimo pokazati dobru igru, pa utakmicu riješiti u svoju korist - rekao je Roman Grigorčuk, pa nastavio:



- Ne mogu uspoređivati ovaj Dinamo s onim s kojim sam se susreo prije par godina kao trener Čornomoreca, ali mislim da je ona prijašnja momčad Dinama bila puno bolja. U prvoj utakmici smo imali puno grešaka, a to je Dinamo iskoristio i pobijedio. To nije opravdanje za našu lošu partiju, mi moramo biti na puno višoj razini.

Vjerujete li da Astana doista može proći dalje?

- Naravno da moramo odigrati puno bolje nego u Kazahstanu, to ćemo napraviti, a novoj utakmici moramo prići optimistično. U tom slučaju se možemo nadati nečemu, pa dati sve od sebe da sutra napravimo nekakvo iznenađenje - završio je Grigorčuk.

Napadač Roman Murtazayev je bio kratak...

- Mi smo spremni za utakmicu, nažalost izgubili smo u Astani. Želimo ovdje odigrati dobro, pobijediti i otići korak dalje. Neće to biti jednostavno, ali smo spremni. Naš domaćin ima značajnu prednost, ali bez obzira na to, mi želimo dati svoj maksmium. Ne možemo obećati pobjedu ili prolaz dalje, ali ćemo dati sve od sebe - rekao je Murtazayev, pa nastavio:

- Dinamo kao momčad poznajem jako dobro, znali smo ih i prije prve utakmice. Znamo da imaju vrhunske igrače, igraju jako dobro i da su uigrani. Uostalom, njihovi su igrači u Europi na visokoj cijeni. No, mi želimo ispraviti pogreške iz prve utakmice, prvo ćemo tražiti pobijediti, a onda i plasman u daljnju fazu natjecanja.